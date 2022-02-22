【房屋發展】過渡性房屋資助計劃獲逾10億元 合共提供逾3千個單位
社會 16:40 2022/02/22
政府推出「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，資助非政府機構推展過渡性房屋項目。當局今日（22日）公布，計劃的評審委員會舉行第11次會議，同意批出逾10億元房屋項目，可提供過3千個單位。
過渡性房屋項目：
- 齊惜福有限公司建議的啟德沐安街第1B3區過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為3億8500萬元，預計可提供約700個單位
- 博愛醫院建議的打鼓嶺坪輋丈量約份第82約政府土地過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為3億3674萬元，預計可提供約596個單位
- 普門基金會有限公司建議的荃灣青山公路—青龍頭段115號過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為48025000元，預計可提供約85個單位
- 新界社團聯會社會服務基金建議的元朗牛潭尾南（真善路）過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為6億8252萬元，預計可提供約1208個單位
- 基督教香港信義會建議的元朗牛潭尾北（新潭路）過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為6億0794萬元，預計可提供約1076個單位
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責任編輯：余思嵐