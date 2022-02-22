【齊心抗疫】想盡辦法向確診學生送出防疫包 基華校長：適時伸出援手

▲ 學校向確診學生家庭送上防疫包。

疫情持續，確診人數不斷增加，學生網課，不少學校的老師亦已經在家工作。經歷過兩年的疫情，網課期間，我們最擔心學生的學習態度，以及家庭狀況。假如學生要留在家中學習，很多時家長也未能工作，或是就業不足、失業，家庭經濟必定受到影響。

兩年前疫情沒今年嚴重，當時我們主要預備一些生活所需物資，以及超市禮券派發有需要的學生家庭。今年的情況卻不同，疫情急轉直下，學校陸續收到學生或家長感染的消息。

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一個早上，不少家長致電學校通知家人或學生確診，有一些一家數口都確診的，會感到十分慌亂，不知所措。幸好在上星期已經有教會捐助了數十個防疫包，裏面有止痛、退消藥、維他命C、漱口水、快速測試及口罩等用品。

但是問題來了，怎樣將防疫包送到學生家長手中？假如確診需留在家中隔離的話，其實也難以到校領取，於是住得較近的我們派員放在大廈大堂或門前，並通知家長領取。如較遠的，我們就選用速遞服務，讓大家在較安全的情況底下通知家長領取。

在討論怎樣送遞物時大家也有掙扎，一來希望儘快將物資送達，但又擔心疫情，所以在平衡各樣風險下作出不同安排。老師和職員得知學生情況，也即時將物資協助入袋寄發。一時間，大家都變成抗疫支援小隊。

疫情到了這個地步，有時候會發現，最重要的已經不只是上課學習，而是一家人健健康康，在困苦之時得到關心，彼此支持。在這個困難時候，學校能夠做到的就是與學生家庭保持緊密聯絡，了解他們的需要，適時伸出援手，減輕現時社會所承受的重擔。只要㩦手協力，難關始終會過去，願這一天快些到來。