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【第五波疫情】港大最新估算疫情最快3月初見頂　單日將逾18萬人感染累計終奪逾3千人性命

社會 16:20 2022/02/22

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港大最新估算疫情最快3月初見頂，單日將逾18萬人感染。

本港第五波疫情未見頂，昨日確診宗數再創單日1新高，達7,533宗，另收到6,892宗新呈報個案。港大醫學院團隊調整早前疫情發展推算，下調現行次嚴厲的第4級防疫措施有效程度，推算每日感染、有症狀感染及入院宗數將於3月初至3月中見頂，單日死亡人數3月底高見近100人，最終累計會有逾3,200人病歿。

港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心早前發表第五波Omicron疫情發展模擬模型，推算5個等級不同防疫措施對疫情效用，將港府2月10日收緊的防疫措施定為次嚴厲的第4級措施。

港大醫學院日前更新最新報告，提到由於現時第4級的防疫措施效果不及預期，有效率減至71%，即時有效繁殖率(Rt)為1.9，即平均一名確診者會傳予1.9人；經調整後更切合早前推斷的第五波疫情軌跡情景。

根據最新估算，本港現時疫情將於3月初至3月中到頂，每日感染人數屆時將達182,923人，至於單日有症狀感染、及需入院人數，則分別會高達70,798人及2,893人；而單日死亡人數將於3月底升至100人，至5月中本港累計死亡宗數將達3,206宗。

團隊指，假如不採取大規模封城等措施，目前第五波疫情發展趨勢將難以改變，估計將有逾62.5萬人受感染須接受7天隔離，並將有逾18.7萬密切接觸者需要隔離。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：陳正怡

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