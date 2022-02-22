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【曬ya馬拉moi】與張慧儀咀出閨蜜情　關寶慧為好姊妹搵男友

娛樂 17:11 2022/02/22

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張慧儀今集邀請好友關寶慧擔任《曬ya馬拉moi》嘉賓。

由張慧儀、廖子妤主持的香港開電視節目《曬ya馬拉moi》，今集張慧儀邀請了好閨蜜關寶慧擔任嘉賓，並親自下廚為對方炮製馬拉菜，期間二人除了大談「那些年」的飲酒瘀事外，關寶慧更自爆一個小秘密，透露自己一直為張慧儀物色男友，希望對方能結良緣。

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關寶慧自揭酒後瘀事

張慧儀透露「那些年」跟關寶慧收工一起食飯飲酒的日子，期間二人分享了一件飲酒的瘀事，張慧儀表示：「有次飲完酒要走，你知我啦，成日都會招惹狂風浪蝶，嗰次有個好英俊嘅外籍人士同我搭訕，冷落咗你（關寶慧）咁。」

身旁關寶慧聞言即說：「係啦，都冇人同我搭訕，咁啱我見到有個朋友行過，於是我大叫個朋友『衰人』，嗰個人望住我4、5秒，跟住我仲問佢係咪住呢度，講完一輪，原來係我認錯人，我以為佢係羅君左！」

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為張慧儀物色男友

此外，二人提到因合作拍攝電影《變態殺人狂》而成為好友，張慧儀說：「同佢（關寶慧）開工，好多蝦碌事，日日笑，一坐埋就笑，都唔知笑咩，嗰次我第一次做女同志，我哋仲要接吻。」

關寶慧續說：「係濕吻，我記得拍呢場戲，拍咗好耐都拍唔到，一埋牙我哋又笑，因為要同個好朋友喺度咀喎，笑到個導演都有少少嬲，其實我覺得有啲尷尬，後來就『死就死啦』，快啲拍完佢啦。」自這次咀戲後，二人從此變成「一對」。

節目尾聲，關寶慧跟大家分享了一個小秘密，她謂：「一路以來，在許可又唔尷尬嘅情況下，我有幫慧儀物色男友，佢咁靚又咁好，冇可能冇拖拍，所以如果我發現身邊有咩蛛絲馬跡（有合適嘅人），我會介紹畀佢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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