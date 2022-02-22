【第五波疫情】初步確診病人支援不足　民建聯倡當局與地區組織合作　協助上門派物資

▲ 民建聯今日舉行線上記者會。（民建聯提供）

第五波疫情嚴峻，民建聯指，目前最迫切需要解決的問題，是對初步確診病人的支援嚴重不足；加上現時檢測檢定結果需時7至14日，出現嚴重滯後，導致僱員在未獲陰性結果之下，不能上班，被迫「手停口停」。民建聯立法會議員今去信特首林鄭月娥，促請港府正視及盡快處理。

民建聯要求特區政府再次請求中央政府，爭取興建更多「火眼實驗室」，並調配相應的內地化驗人員，將本港的檢測能力提升至每日最少100萬次、等候檢定結果時間縮短至1日，以便開展跟進工作；並即時增加深喉唾液測試樣本收集包的供應，並與地區組織合作，由地區組織協助提供上門派發。

▲ 民建聯今日舉行線上記者會。（民建聯提供）

民建聯亦建議，引入「個案經理」概念，由專屬隊伍負責初確及等候入院人士的支援，及加強與地區團體合作，由地區團體協助派送物資包；並改善電話熱線服務，爭取3分鐘內由真人接聽市民來電，由接聽人員負責跨部門協調及轉介。

此外，民建聯表示，收到不少意見反映，在多個政府工程地盤出現群體感染的情況，但礙於政府沒有放寬竣工日期，亦沒有與承建商商討停工方案，地盤被迫繼續開工，增加傳播風險，呼籲政府彈性處理工務工程地盤的竣工日期及施工進度。

立法會議員楊永杰表示，接獲多個求助指，快速抗原測試結果呈陽性的市民所住大廈被納入強制檢測範圍，使之無法取得「樽仔（檢測樣本瓶）」作覆檢，又不宜前往社區檢測中心或採樣站，難以完成強檢要求，而其同住家人亦難以決定是否外出進行檢測，全家正面臨違法風險。

目前「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電指定熱線電話，讓政府免費安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包，及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢。楊永杰建議政府將上述安排擴展至所有納入強檢範圍的大廈，讓市民早日覆檢，以便衞生署安排隔離和治療方案。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳葆琳