【第五波疫情】九龍東醫院聯網拍攝醫護人員心聲　醫護人員：今次都可以捱過

▲ 九龍東醫院聯網拍攝醫護人員心聲 無懼疫境緊守崗位。（影片截圖）

本港第五波疫情持續嚴峻，重創公營醫療體系，一班急症室醫護人員無懼疫境，日以繼夜、盡心盡力照顧病患，九龍東醫院包括基督教聯合醫院、將軍澳醫院及靈實醫院拍攝醫護人員的心聲，一班醫護人員表示，這個時候要堅持，無須擔心，會互相幫助、互相支持。藉此一同為醫護人員打氣。

在片中，有醫生表示，

比較危急同多病人，接近80、90個確診或高風險病人係急症室，做咗20年有多，第一次遇見這個情況，同事好努力對每個病人做到最好

有護士指，

數量太大，唔單止一間醫院，係全港醫院都負荷唔到，好多個案積累到急診室外面，當中感受最大，之前點捱過，今次都可以捱過

其實有之前經驗，今次比較急，覺得有信心應付，有足夠知識保護自己

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記者：余思嵐