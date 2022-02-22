【價值觀教育】教大獲逾千萬捐款成立國學中心　大灣區設中華傳統文化課程

▲ 教大學術及首席副校長李子建（左）及教大國學中心經理鄧立光。（大學提供）

香港教育大學今日（22日）宣布成立「國學中心」，在香港及大灣區開展中華傳統文化課程及教研項目，推動國學發展，重點工作包括為中小學生設計生命、道德和價值觀教育課程，進行大型學術研究，並推出「粵港澳大灣區國學核心課程師資養成計劃」等，教大校長張仁良盼從基礎教育作起點，提升學生品格素養，增進其對歷史文化及傳統倫理的知識。

「香港教育大學國學中心」獲「馮燊均國學基金會」創辦人之一、鮑俊萍女士捐款1,240萬元成立，校方指中心的3項工作重點包括舉辦「大成國學講座系列」，與校內相關學系合辦國學講座，邀請兩岸四地著名學者主講國學專題，開放予大學師生和公眾免費參加。

校方亦計劃安排教大學者帶領，進行一系列「中華文化品德生命教育研究」項目，包括探討學生在中華美德、品格和學習的關係，以及為中小學生的生命、道德和價值觀教育提供一套系列課程，設置有系統的課程框架。

此外，校方將推出「粵港澳大灣區國學核心課程師資養成計劃」，在學界推動圍繞經典、歷史人物、禮儀、武藝及書法的「五學並舉」中華文化研習，組織師資培訓班及生活教育考察團、學生研習班及國學全港學界比賽等，並將相關研習延伸至大灣區城市。

教大校董會主席黃友嘉表示，教大專注教師教育，推廣國學教育責無旁貸，「我們成立國學中心，對國家、社會及大學均有正面作用，這也是大學教育的使命。」教大校長張仁良則說，教大國學中心冀透過不同類型的教研活動與體驗式學習，從基礎教育作起點，提升學生的品格素養，增進他們對歷史文化及傳統倫理的知識。校方亦期待與大灣區內不同城市協作，推動國學教育交流。

鮑俊萍對教大支持國學研究與推廣表示欣喜，期望國學中心能秉承其夫馮燊均院士的遺志，促進香港以至國家的教育事業，以培養一眾學子的氣質，涵養其高尚品格，讓他們認識傳統文化的精神價值，建立正面的人生觀。

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責任編輯：馮琪雅