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【營養餐單】自製健康餐增抵抗力 營養師：omega-3有助製造白血球抵抗病毒入侵

保健美顏 12:29 2022/02/23

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

註冊營養師Gloria分享健康餐選擇。

本港疫情未見緩和趨勢，不少市民都需留家工作；本身作為外食族的打工人士容易陷入煮食困難。註冊營養師Gloria日前在fb專頁分享個人午餐，以三文魚為主。建議市民一星期要進食2次富含omega-3的魚類，份量約手掌心大小，可以是三文魚、茄汁沙甸魚、鯖魚等；有助製造白血球，抵擋細菌病毒入侵。又推介其他富含各類維他命的天然食材，尤其維他命D可減低呼吸道感染；提醒市民在家需食得健康、維持免疫力。

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富含維他命A蔬果（每100g計；女700 ug/日；男900 ug/日）

  • 蕃薯 948 ug
  • 紅蘿蔔 835 ug
  • 菠菜 469 ug
  • 南瓜 426 ug
  • 羅馬生菜 277 ug
  • 哈密瓜 169 ug
  • 紅椒 157 ug

1日所需維他命C蔬果

  • 中型紅椒（熟）X1
  • 中型番石榴 X1
  • 熟西蘭花 X1（碗）
  • 金奇異果 X1 或 綠奇異果 X2
  • 西柚（大）X1
  • 橙（大）X1
  • 木瓜 X1+1/2（碗）
  • 士多啤梨 X1+1/2（碗）

富含維他命D菇類（每100g計；每日建議攝取600 IU）

  • 啡蘑菇 1276 IU
  • 大啡菇 1135 IU
  • 舞菇 1123 IU
  • 白蘑菇 1046 IU
  • 秀珍菇 29 IU
  • 冬菇 18 IU
  • 金菇 5 IU

除以上例子外，Gloria亦提醒維他命E、B6、鐵、鋅都同樣重要。

---------

謝詠瑩Gloria，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：羅嘉欣

維他命 營養師 蔬果 疫情 士多啤梨 午餐

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