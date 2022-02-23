【寵物照顧】養3隻哥基均患退化脊髓病變　港男設群組連結狗主分享照顧經驗

▲ Andy希望透過建立網上群組，為狗隻患上該病變的狗主們帶來一道守望相助的橋樑。

常言純種貓狗多病痛，此話當真？任職銀行工作的Andy絕對可以做證，他先後飼養3頭哥基（其中一頭是暫托後領養），不約而同都因為患上退化性脊髓神經病變，故此在facebook設立相關群組，一呼百應，為狗隻患上該病變的狗主們帶來一道守望相助的橋樑。

十多年前，Andy想當狗主，和其他新手一樣都會去寵物店購買，鍾情哥基的他又豈會例外？他於是去了一個自家繁殖的人家處購買一頭聲稱小狗父母擁有純種血統的小狗。Andy說：

第一頭飼養的哥基犬Jacky是2004年的事，當時網上資訊和facebook還未普及，要懂得飼養，還必須看書，現在回想當初驚覺犯了不少錯誤，例如每日只帶牠上街一次大小便，但原來哥基天生愛清潔，要牠在家中強忍是一件很殘忍的事，及後累積了經驗，現在懂得每天帶狗上街2至3次。

▲ Andy沒有因為愛犬患上疾病而將牠留在家中，反而更經常和牠上街，讓牠接觸外面的世界。（圖片由受訪者提供）

香港寵物法例很落後

談到自己的愛犬患上遺傳性病，Andy還必須從源頭說起，這方面涉及本地法例對寵物的監管。他說：「香港的寵物法例相對於其他國家都落後。在美國、澳洲和台灣，如果涉及統種狗的繁殖，雌狗和雄狗都必須要接受基因測試，確保經配種後的後小狗沒有遺傳性疾病，而香港在這方面當然沒有這樣做，因此，部分純種狗會在年長時患上該病，而出現在哥基身上更是普及。」

Andy解釋，這一種退化性脊髓神經病本是常見於歐美的狼狗和牧羊犬身上，但早年傳到日本再到台灣，至於為何轉到日本？原來日本同樣在繁殖純種狗時缺少了這方面的測試。

▲ 8歲時的Sam不幸患上淋巴癌，11歲患上退化性脊髓神經病變，獸醫說只餘下半年至18個月壽命，但經Andy的悉心照顧下，確診後不經不覺已經過了3年時間。（圖片由受訪者提

那麼狗隻出現這症狀後會怎樣？Andy補充：

這遺傳病很可怕﹗就像霍金患上漸凍症一樣，狗隻出現這遺傳病後身體產生自由肌令脊髓神經不受控制，最先後腿乏力，及後再到前腿，最後全身癱瘓，但卻保持清醒，直至呼吸和食道退化而死，由病發都結束約3年，對狗隻和主人來說都是一種漫長的折磨。

但禍不單行的是偏偏Andy的另一頭愛犬Sam於8歲時患上淋巴癌，11歲時確診了退化性脊髓神經病變，獸醫斷定Sam只可以多活到半年至18個月左右，當時Andy選擇找專科醫生替Sam做化療，治療算好成功，現在Sam已和癌症共存了三年多，可是的是Andy於已離世的Jacky身上早已學懂如何見招拆招。他說：

現在會帶Sam去做化療，同時要趁牠還懂得步行時帶牠去做水中復健，加上日常帶牠上街4次，行累了就放牠上手推車上，要讓牠接觸世界。

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而亦因為兩頭愛犬先後患上該病，促使Andy在facebook成立「哥基退化性脊髓神經病變」群組，希望以過來人的身份和經驗與患上該病狗隻的狗主有互相交流的渠道。

謝絕購買．堅持領養

Andy說：「facebook群組近年經我努力宣傳後多了不少人參加，當中不乏飼養其他狗種的狗主，在我個人而言，從小養大的小狗到牠年長後患上該病而痛苦地離開，我是非常不忍看到的，待Sam有一天離開後，我想都不會再養狗了，但我仍然必須有一點重要的事情告訴大家，縱使我當初是購買小狗，但經歷了十多年與3頭愛犬相處，令我明白到不要再往寵物店購買貓狗。」

他形容，飼養寵物就如找一位伴侶一樣，不須要向他人炫耀，家貓唐狗更懂人心，更須要大家伸出援手，用另一角度來看，病痛更少。

▲ 圖為Andy的兩隻愛犬，Jacky、Sam和好朋友Lam Lam。（由受訪者提供）

「我曾經到過繁殖場，目睹在寵物店出售小狗的父母，由生到死都被困在籠裏，為了繁殖公狗母狗被注射荷爾蒙好等牠們長期發情，公狗因為不停交配而精神錯亂，母狗更不好受，當上生產機械產後得不到照顧而骨質出現問題，甚至因為從小被養在籠內而不懂得步行，那裏仿如人間地獄，看過的都不會再萌生在寵物店購買寵物的念頭。」他說。

的確，今天本地雖然領養的風氣漸長，但仍然是一條漫長的路要走，而政府在監管處理這方面仍然有待改善，但正所謂「長命火就長命救、人在志在人就夠」，抱著關懷寵身的心，最終都可以開花結果。

記者：何偉雄