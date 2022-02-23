【抗疫成藥】染疫吃藿香正氣散可止痾？中醫解構13種成分+7種劑型：有熱症不能用

▲ 藿香正氣散並非人人適用，此藥治寒濕症狀，若有熱症不能用。

除了連花清瘟膠囊，部份市民亦考慮用藿香正氣散抗疫，認為可以「止痾」。註冊中醫師林家揚表示，藿香正氣散雖被列為《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》可用藥物之一，但並非人人適用。他解構此藥13種主要成分的功效，並列出香港市面見到的7種劑型（如沖劑、片劑），講解何人、何時適用及使用禁忌。

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林醫師在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文講解藿香正氣散功效、成分、使用宜忌等事。他表示，「藿香正氣散」記載於宋朝的《太平惠民和劑局方》，至今有逾900年歷史，為居家旅行必備良藥之一，獲廣泛應用。

有痾就食得？可治新冠，亦可驅寒濕、防治強身？

林醫師指，藿香正氣散作用如下：

功效：解表化濕、理氣和中

主治：外感得寒、內傷濕滯

應用：四時感冒、食傷、水土不服、腸胃炎等

治療原理為：1. 風寒之邪隨汗而出；2. 濕濁之邪得溫而化；3.健運脾胃，恢復正氣，氣機正常，內濕不生。

他強調，此藥不是人人適合，要視乎體質及病情；同時亦不是保健品，多服恐傷正氣，不用於強身保健。療效有多少，除了要正確用藥，亦須有良好生活習慣及防病措施，整體配合。

何謂外感風寒、內傷濕滯？

林醫師列舉症狀如下：

怕冷，已多穿衣服但不能緩解

發燒，大多沒有汗

頭痛，或頭身困重感

胸腹、胃脘脹滿不適，甚至疼痛

噁心嘔吐

腸胃腸蠕動，漉漉作響

肚瀉臭不甚，或腹冷痛

舌苔白膩

他續指，從以下情況也可得知是否有相關症狀：曾感受風、寒、濕邪（如天氣轉冷、冒雨吹風、水土不服、冷氣溫度不低、坐臥濕地、捱夜、進食生冷的食物等）；平日比較容易感冒、怕冷、肚瀉、手腳不溫暖、胃口不佳等；曾接觸相似疾病的患者。

藿香正氣散有何成分？各成分有何功效？

藿香正氣散主要成分有13種，林醫師詳述各成分功效如下：

▲ 圖片獲註冊中醫師林家揚授權轉載（facebook專頁：醫藝同行 Eli Care）

他指出，香港市面有24款藿香正氣中成藥，由於藥廠不同，所選用的成分也稍有不同。部份藥廠棄用白术，改用蒼术，另有廠商選用半夏曲。三者差異如下：

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哪些人不宜服用？如何加強藥效？

林醫師指，使用藿香正氣散之前，首先要分清自己的症狀是屬於寒或熱。因為此藥正氣、治寒濕症狀，若有熱症一定不能使用。另用藥時還須留意以下事項，他亦列出加強藥效的貼士：

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此藥有藥丸、藥片、沖劑、膠囊等，有何分別？如何選擇？

本港市面藿香正氣成藥有24款，分為7種不同劑型，各有利弊，每種劑型亦非人人適用：

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內容獲註冊中醫師林家揚授權轉載

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責任編輯：黃泳欣