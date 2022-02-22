【第五波疫情】禁晚市堂食等措施延長至4月20日　午市堂食收緊至2人一枱

行政長官林鄭月娥今日（22日）下午6時在政府總部會見傳媒，公布全民檢測安排及公布防疫措施。她公布，2月23日午夜到期的一系列社交距離措施，將須以每14天一周期延長，直至4月20日。

她指出，法律規定有關措施每次延長14天，但政策上由目前延長至4月20日，故晚上禁堂食、大部分處所關閉等措施將延續。她形容此對業界不是好的消息，冀各界諒解，在此關鍵階段不得不採取此措施。

目前多類處所均須關閉，消息指，髮型屋將有機會重開。

林鄭月娥亦指，午市堂食將由4人一枱收緊至2人一枱，戶外口罩令豁免安排亦將會收緊，稍後食物及衞生局將公布詳情。

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記者：馮琪雅