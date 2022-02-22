【職場哲學】打工仔因工作傷身和傷心 利嘉敏：不是等價交換是日日蝕住做

上班不用帶太多情緒。無論太投入、太在意、太緊張、太因工作之事而影響心情，都不是好員工。為何人家不接納你的意見，你就會嬲足幾日，甚至覺得周邊的人皆與自己過不去？為何因工作搞到自己茶飯不思？它又不是你的情人。上班所得的薪酬，應是等價交換，交換甚麼呢？交換我們在工作上專業的態度、判斷和服務，而非我們的健康、正常生活、精神和情緒。但有不少職場人，工作得很苦兼情緒起伏大，因工作而傷身和傷心，那就不是等價交換，而是日日蝕住做。

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要懂得把「物理」和「心理」的距離拉開。在工作盡全力給予最專業的服務給機構就是物理，心理是一切無關、甚至妨礙你給予專業服務的情緒。在職場提供專業服務，根本毋須附帶太多內心糾結或情緒。例如：甲做了很多資料搜集和數據分析，得出了一個他認為是天衣無縫的舉世方案，但上司竟然不接納而另取方案，甲會為此而嬲爆或不悅嗎？

很多人會，但其實不需如此，是自己太多內心戲了，皆因甲的專業服務應體現於他提供的資料蒐集、數據分析和方案，那應是甲人工的等價交換，至於那個方案如何被上司消化和運用，則是上司的工作範疇和責任，無論上司決定採納與否，甲在此事上已完成責任，為何需要帶有情緒去期望上司非要聽自己不可？為何因沒被採納而生氣或沮喪？客觀來說，是甲把不必要的情緒依附帶去上班，這是不懂在拉開職場上「物理」和「心理」之距離的結果，不必要地苦了自己。

職場愈少情緒依附愈好，工作不是拍拖，亦並非尋找知己的地方，維持基本禮貌和氣氛融洽是專業，但若對事對人都有太多情緒依附，是自己的問題，那是不專業。我觀察到，在職場上懂得保持適當的物理和心理距離的人，反而能夠心態平衡、情緒穩定和頭腦冷靜，亦能贏到最後。

上班上到精神委靡或困擾的人，往往是因為被自己的情緒搞到太耗電。上班應只專注一件事：專注給上司或機構提供最專業的服務。帶太多情緒依附上班，到最後往往是最「茶煲」（troublesome）的員工。

文章刊登於《經濟日報》，原題是：「日日蝕住做」

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