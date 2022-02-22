【母女染疫】懷孕6個月港媽與2歲半女同確診　居家隔離中西合璧靠3招自救

▲ 懷孕6個月的港媽Micky與2歲半的女兒同樣確診，她與丈夫拍片分享患病期間的經歷。

第五波疫情下，出現不少兒童及孕婦感染個案，但現時公營醫療系統不勝負荷，醫護人手緊張，確診者未必能即時入院接受治療。懷孕6個月的港媽Micky與2歲半的女兒同樣確診，她與丈夫拍片分享患病期間的經歷，以及居家隔離的自救方法，希望幫助正在家裡等候入院的孕婦和小朋友。

2歲半女高燒嘔吐現氣促

Micky於IG及YouTube分享這十多天的染疫經歷，她指家中外傭於本月7、8日出現咳嗽徵狀，當時已請外傭在家戴口罩及服藥，翌日進行深喉唾液檢測。在外傭等待檢測報告期間，Micky的女兒於10日開始發燒至38度左右，她先讓女兒服食退熱素及貼退熱降溫。當晚女兒突然嘔吐及氣促，夫妻帶她到私家醫院求診，醫生指她可能是支氣管炎或確診。他們領藥後，回家繼續觀察女兒的狀況。

翌日11日，Micky安排外傭及女兒進行新冠病毒快速測試，結果二人均呈陽性。年幼的女兒中招，Micky與丈夫非常擔心，他們曾致電政府部門，但求助無門。他們眼見女兒持續高燒及氣促，最終召喚救護車，由丈夫陪同女兒到公立醫院急症室。與此同時，Micky亦進行深喉唾液檢測。

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公院等候6小時再居家隔離

Micky的丈夫分享，女兒在急症室未獲發退燒藥，發燒徘徊在40度左右。父女等候約4小時後，女兒獲安排照X光；5小時後有杯裝藥水。不過，由於女兒對藥物較抗拒，醫護最後給她塞肛藥。他提及女兒平時喜歡看YouTube，當時卻連YouTube也不願看，精神不佳加上出現氣促，為安全起見才到急症室，他無悔在醫院等候了約6小時。

由於公立醫院病房爆滿，他們回家展開居家隔離。Micky指女兒服食醫院的抗生素及塞肛藥後，約2至3天開始好轉，沒有再發燒。由於政府的深喉唾液檢測未有結果，Micky於12日自行快速測試後中招，她形容當時「成個人都震晒，中完囡囡再中埋自己，仲有個小朋友6個月喺肚裡面」。她以中西合璧靠3招自救︰

1. 服食Panadol紓緩症狀

Micky冷靜過後致電私家婦產科醫生查詢，醫生建議她服食500g的Panadol，每日不多於8粒，若病情許可則盡量避免服用。她指自己未有接種疫苗，初時病情不輕，出現喉嚨痛、頭痛、忽冷忽熱等症狀，於是服食了3日Panadol，每日約6粒。當症狀得到紓緩後，她便停止服藥。

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2. 以中藥調理身體

之後Micky接受中醫意見，以中藥調理身體，服用銀翹散及藿香正氣散兩款感冒沖劑。她確診後有肚痾問題，飲用這些沖劑後情況見好轉。可是Micky指各人體質有異，服用劑量不同，她建議有需要的孕婦可以諮詢中醫意見。

3. 服用維他命C及蟲草增免疫力

此外，Micky亦有服用維他命C及蟲草，以增強免疫力，還有服用靈芝孢子強身健體。她提醒大家需要預備適量的藥物看門口，包括Panadol及小朋友的高燒、低燒藥。若有孕媽不幸染疫，她建議媽媽留意腹中胎兒動靜，她也有用胎心機留意BB心跳。

Micky的丈夫已接種兩劑疫苗，快速測試呈陽性，但一星期後快速測試則呈陰性。他在期間曾服用成藥及「連花清瘟膠囊」，有人質疑連花清瘟膠囊的功效，他認為效用視乎個人體質。

政府部門通知Micky在家等候入院，但一旦有出血、穿羊水、BB停止郁動等情況，就要立即入院求診。現時他們一家人仍在居家隔離，在家戴上口罩包括睡覺時，而且保持衛生清潔。Micky及丈夫希望他們的經驗，「幫到中咗新冠肺炎、喺屋企等候嘅孕婦同小朋友」。Micky向TOPick補充，她與女兒剛剛快速測試呈陰性，希望母女能早日完全痊癒。

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責任編輯︰王明芳