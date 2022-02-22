【DSE2022】林鄭月娥：極力爭取DSE如期4月22日開考　小學及中學料可分階段4、5月復課

▲ 行政長官林鄭月娥今日（22日）表示，極力爭取中學文憑試如期4月22日開考。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（22日）下午6時在政府總部會見傳媒，公布全民檢測安排及最新防疫措施。面對目前疫情嚴峻，林鄭月娥說，將爭取中學文憑試（DSE）如期4月22日開考。

她形容過去兩年都排除萬難如期舉行文憑試，對學生升學而言至為重要，目前仍要求教育局極力爭取安排今屆考試如期安全開考。

她亦公布全港中小學及幼稚園將提前於3至4月放暑假，待4月18日復活節假結束後，本地小學及國際學校可率先上學進行面授課，中學生須待文憑試完成核心科目考試，才恢復面授。（詳情即看：【下一頁】）

按考評局上月底更新的考試時間表，文憑試首科視覺藝術科於4月22日開考，4個核心科目則於4月25日起進行，由英文科打頭陣、連開兩日，其後通識科於4月27日舉行，中文科於4月29日及30日舉行，最後的數學科（必修部分）於5月3日進行。意味中學生最快待5月3日考核完成後才可回校上課。

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記者：馮琪雅