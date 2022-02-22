【第五波疫情】有外傭確診後遭解僱將流落街頭　團體促政府提供隔離設施

▲ 有機構指外傭確診後被終止合約，冀政府安排往隔離設施。（資料圖片）

立法會議員黃元山指出，有團體收到68名被僱主臨時解僱逐出家門的求助，當中有56人已確診新冠肺炎，但苦無隔離設施。另外有14名外傭情況較為緊急，今晚已經居無定所，或有可能流落街頭。

黃元山指出，融幼社及家傭匡扶中心現時臨時收容了42名求助確診外傭，但他們急需隔離設施。另外，仍有14名確診外傭仍未獲收容，日內急需容身之所，指做法不人道，「唔好令佢哋成為三失人群，失去健康、容身之所及工作。」

基督教勵行會總幹事張洪秀美指，知道僱主因為擔心家人染疫將外傭趕出家門，但是做法不人道。機構現時會盡力而為，早前已經收容60多名外傭，現時已經難以繼續收容。她又指，機構難以接收類似個案，因本不是做檢疫隔離設施。

另外，融幼社及家傭匡扶中心表示，當中有54人已入住由教會及機構提供的臨時收容地方，有11人要同住一個地方，情況並不理想，又指出有關地方並非正式隔離設施，沒有醫療人員協助，希望政府為他們安排隔離地方，若她們流落街頭，對社區亦造成風險，亦涉及人權問題。



機構提到，大部分求助的外傭，均在確診後被僱主終止合約，只有約5名求助外傭是已經完成合約，準備離港時確診，呼籲若市民家中有外傭確診，僱主可以聯絡他們。機構又說，勞福局計劃安排感染外傭入住檢疫酒店，但目前未有進展。

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