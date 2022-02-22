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【徵用學校場地】晚市禁堂食及部份表列處所關閉　將維持至4月20日【不斷更新】

社會 17:59 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府交代最新防疫措施。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（22日）6時將在政府總部舉行記者會，交代最新抗疫措施。

【18：56】

被問及將檢測樣本送到內地化驗，會否違反本港法例，林鄭月娥表示要再作研究，「但是在打仗的環境下，不能因有法例制肘，而不做應該做的事，這不是打仗的心態。我相信大家看過戰爭片，打仗時無理由再講程序，再要一層一層審批……所以如法例上有任何衝突，我們會循法律處理。」（詳情即看：【下一頁】）

【18：49】

政府將短時間內修訂僱傭條例，釐清病假定義，員工需接受檢疫或隔離，將定義為病假。如僱主因員工需檢疫而解僱他，將視作不合理解僱。另外，如僱員不接種疫苗而遭解僱，則不算作不合理解僱。

【18：48】

林鄭月娥再次呼籲商界，特別是地產商和業主，為租戶寬免租金。

【18：43】

林鄭月娥表示，在不遲於4月，要將疫苗接種率提高至90%。

【18：37】

晚市禁堂食及部份表列處所關閉措施，將維持至4月20日。政府正研究，午市堂食或收緊至2人一枱。（詳情即看：【下一頁】）

【18：32】

林鄭月娥指，已要求各政府部門，如有公務員確診，各部門需自行尋覓隔離設施，避免與一般市民「爭位」，她透露，懲教署和海事處已找到場地進行隔離。

以上要求將適用於大學，大學需自行安排隔離，政府會提供醫療支援。另外，港鐵公司現時正自行覓地，安排員工隔離。

【18：29】

政府已選定5幅土地，提供逾20,000個隔離設施單位，其中最大幅土地來自落馬洲河套區土地。（詳情即看：【下一頁】）

【18：27】

目前大約有5,000個隔離設施單位，估計本星期內，5,000個單位會增加逾一倍至12,000個單位。

【18：25】

林鄭月娥表示，面對海嘯式疫情，現行隔離設施嚴重不足，現時估計有約3萬人等候入院。（詳情即看：【下一頁】）

【18：22】

林鄭月娥宣布，將按出生年份，進行每人3次的全民強制檢測。（詳情即看：【下一頁】）

【18：16】

林鄭月娥表示調整本學年學校上學安排，政府將徵用學校場地進行抗疫工作，全港學校將提前於3月放暑假。（詳情即看：【下一頁】）。

【18：15】

林鄭月娥表示，社交距離措施及防疫措施，會維持至四月中旬至下旬。

【18：10】

林鄭月娥表示，按最新數據，圍封強檢行動當中，每1000名受檢人士，就有5人陽性，20至80人初步陽性，反映社區上有非常多的隱性傳播。她強調，急速惡化的疫情，遠遠超出特區政府的應付能力，需要中央出手協助。

【18：05】

林鄭月娥表示，未來2個月是抗疫的關鍵時期，現時疫情形勢危急，第五波疫情以來有53,943宗確診個案，145人離世。第五波疫情有逾5萬宗確診，是2年疫情總和4倍

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：TOPick港聞組

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