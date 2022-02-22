【徵用學校場地】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港學校提前3月放暑假【不斷更新】

▲ 政府交代最新防疫措施。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（22日）6時將在政府總部舉行記者會，交代最新抗疫措施。

【18：29】

政府已選定定5幅土地，提供逾20,000個隔離設施單位，其中最大幅土地來自落馬洲河套區土地。

【18：27】

目前大約有5,000個隔離設施單位，估計本星期內，5,000個單位會增加逾一倍至12,000個單位。

【18：25】

林鄭月娥表示，面對海嘯式疫情，現行隔離設施嚴重不足，現時估計有約3萬人等候入院。

【18：22】

林鄭月娥宣布，將按出生年份，進行每人3次的全民強制檢測。（詳情即看：【下一頁】）

【18：16】

林鄭月娥表示調整本學年學校上學安排，政府將徵用學校場地進行抗疫工作，全港學校將提前於3月放暑假。（詳情即看：【下一頁】）。

【18：15】

林鄭月娥表示，社交距離措施及防疫措施，會維持至四月中旬至下旬。

【18：10】

林鄭月娥表示，按最新數據，圍封強檢行動當中，每1000名受檢人士，就有5人陽性，20至80人初步陽性，反映社區上有非常多的隱性傳播。她強調，急速惡化的疫情，遠遠超出特區政府的應付能力，需要中央出手協助。

【18：05】

林鄭月娥表示，未來2個月是抗疫的關鍵時期，現時疫情形勢危急，第五波疫情以來有53,943宗確診個案，145人離世。第五波疫情有逾5萬宗確診，是2年疫情總和4倍

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：TOPick港聞組