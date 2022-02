【奧斯卡2022】網球姊妹花奮鬥史拍成電影　《王者世家》怪獸嚴父迫女兒成材

▲ 《王者世家》改編網壇姊妹花真人真事。

《黑超特警組》(Men in Black)巨星韋史密夫 (Will Smith),事實也是演技精湛的演員。他主演的新片《王者世家》(King Richard),早前剛獲金球獎最佳戲劇類影帝,同時入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳男主角等6項大獎。此改編網球壇真人真事的勵志電影,現已可在串流平台HBO GO觀看。

兩獲金像提名的巨星韋史密夫,在《王者世家》再度展現其能收能放的演技。電影改編自國際網壇傳奇姊妹莎蓮娜(Serena Williams)和維納絲(Venus Williams)的真實經歷,韋史密夫正是演這對網壇姊妹的嚴父,如何訓練出兩位有史以來最有天賦的運動員, 並推向大滿貫關鍵的世界巔峰,以至最後永久改變了網球壇歷史。

▲ 《王者世家》改編自啟發全世界的網球界真實故事。

訓練女兒目標明確

《王者世家》的威廉斯一家本出身於加州康普頓黑人貧民區,韋史密夫演的嚴父Richard,由女兒出生已致力培育她們向網球界發展,透過堅定不移毅力信念,一直作出鞭策、激勵和啟蒙,只為扶植兩女走出貧窮之路,終成功推上世界舞台。

戲中的焦點其實不是這對球壇姊妹花,而是韋史密夫這位意志堅定的父親,他一直相信黑人也可以走入網球比賽,故堅定地設下了目標成果,在女兒出世時已作好全盤計劃,無論如何艱辛和痛苦,都要在最後能達致結果。

Richard相信計劃的重要性,為女兒每天設計的高強度的訓練日程,就算風吹雨打都要依足計劃,他有一個名句來自富蘭克林:「If you fail to plan, you are planning to fail. (如果你沒有計劃,那麼你便正計劃失敗)。」

展現家庭力量

Richard除自任教練,亦四出為兩女物色知名教練,更會為兩女的訓練過程拍成影片,積極向網球界推薦女兒能力,正因其強大的鬥志,終於讓名教練答應訓練兩姊妹,成功走向溫布頓舞台。

Richard雖然表面是怪獸家長但也有作為父親對家人的體貼一面,他也會想到女兒的成長不應只有網球,而鼓勵她們作其他嘗試,也因此跟教練以至家人都曾出現分歧,而這種教育手法也成為影片的另一層反思。

不過電影最終主旨,是展現出家庭的力量,再加上毅力和堅定不移的信念,就可以實現不可能,甚至影響全世界,邁向無比精彩人生之路。