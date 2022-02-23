【奧斯卡2022】網球姊妹花奮鬥史拍成電影　《王者世家》怪獸嚴父迫女兒成材

▲ 《王者世家》改編網壇姊妹花真人真事。

《黑超特警組》（Men in Black）巨星韋史密夫 （Will Smith），事實也是演技精湛的演員。他主演的新片《王者世家》（King Richard），早前剛獲金球獎最佳戲劇類影帝，同時入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳男主角等6項大獎。此改編網球壇真人真事的勵志電影，現已可在串流平台HBO GO觀看。

兩獲金像提名的巨星韋史密夫，在《王者世家》再度展現其能收能放的演技。電影改編自國際網壇傳奇姊妹莎蓮娜（Serena Williams）和維納絲（Venus Williams）的真實經歷，韋史密夫正是演這對網壇姊妹的嚴父，如何訓練出兩位有史以來最有天賦的運動員， 並推向大滿貫關鍵的世界巔峰，以至最後永久改變了網球壇歷史。

▲ 《王者世家》改編自啟發全世界的網球界真實故事。

訓練女兒目標明確

《王者世家》的威廉斯一家本出身於加州康普頓黑人貧民區，韋史密夫演的嚴父Richard，由女兒出生已致力培育她們向網球界發展，透過堅定不移毅力信念，一直作出鞭策、激勵和啟蒙，只為扶植兩女走出貧窮之路，終成功推上世界舞台。

戲中的焦點其實不是這對球壇姊妹花，而是韋史密夫這位意志堅定的父親，他一直相信黑人也可以走入網球比賽，故堅定地設下了目標成果，在女兒出世時已作好全盤計劃，無論如何艱辛和痛苦，都要在最後能達致結果。

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Richard相信計劃的重要性，為女兒每天設計的高強度的訓練日程，就算風吹雨打都要依足計劃，他有一個名句來自富蘭克林：「If you fail to plan, you are planning to fail. （如果你沒有計劃，那麼你便正計劃失敗）。」

展現家庭力量

Richard除自任教練，亦四出為兩女物色知名教練，更會為兩女的訓練過程拍成影片，積極向網球界推薦女兒能力，正因其強大的鬥志，終於讓名教練答應訓練兩姊妹，成功走向溫布頓舞台。

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Richard雖然表面是怪獸家長但也有作為父親對家人的體貼一面，他也會想到女兒的成長不應只有網球，而鼓勵她們作其他嘗試，也因此跟教練以至家人都曾出現分歧，而這種教育手法也成為影片的另一層反思。

不過電影最終主旨，是展現出家庭的力量，再加上毅力和堅定不移的信念，就可以實現不可能，甚至影響全世界，邁向無比精彩人生之路。