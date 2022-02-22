【打擊冒牌】海關何文田檢約1500個疑冒牌醫療級別口罩　估計市值約3萬元

▲ 海關檢獲約一萬五千個懷疑冒牌醫療級別口罩。（新聞處提供）

海關今日（22日）表示，檢獲約1500個懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約3萬元。

海關指，昨日接獲舉報，指市面有懷疑冒牌口罩出售。經調查及在商標持有人協助下，突擊搜查何文田一商場內的一個臨時攤檔，檢獲該批懷疑冒牌醫療級別口罩，並拘捕一名41歲懷疑涉案女子。正調查涉案口罩來源，並會將樣本送往化驗所作測試，以確定其安全性。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。



海關稱，自2020年1月27日起展開代號「守護者」的全港性防疫產品巡查執法行動，截至今年1月31日，已動員超過7600人次，巡查零售點超過44000間次，並就39宗懷疑違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》的案件進行調查。行動至今共拘捕90人，檢獲超過3854萬個外科口罩及其他防疫產品，總市值超過1億4400萬元。

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責任編輯：余思嵐