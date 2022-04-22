【健身室重開】伍富橋+星級教練Rico親自示範　4招保肌法練好身型迎初夏【內附詳情】

▲ 兩位星級教練伍富橋和Rico Chow。

因應疫情有放緩跡象，不少之前因防疫措施而暫時停業的場所陸續重開，包括健身室亦再度開業。TOPick邀來星級教練及藝人伍富橋（Alvin Ng）及其健身室的好拍檔Rico Chow，在仍乍暖還寒的4月，醒大家4招保肌方法，讓大家繼續保持健美身型迎接初夏。

先介紹兩位星級教練：伍富橋於2014年參加《超級巨聲4》得到賞識簽約為歌手，熱愛健身每天定必做1小時的運動，並考獲亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）證書，閒時兼職健身教練，半年前轉做素食者，身形依舊。

至於，跟他一起合資開設健身室dawnxlab的好友兼教練叫Rico Chow，是很多圈中人的指定導師。雖然早前開業不久便因疫情面對停業，伍富橋表示：「惟有全力配合政府，希望大家同心協力度過難關。」幸而他們終於暫時捱過難關。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

他們之前停業期間沒有躺平，常在社交平台自拍片段分享在家中做運動的心得，今趟更就親身示範4個力保肌肉的方法，大家不妨照跟。當然，這些方法是簡約版，若認真的話，請找教練度身訂造適合自己的課程，而運動永遠都是那一句，要持之以恒才有效呢！

最新影片推介：Edan專訪

第1招：把膊頭做厚一點

方法

Alvin：「首先將我們的啞鈴，由我們的大髀位置提起至膊頭位。然後，讓兩邊的手踭跟膊頭同一個水平，而角度最好是90度。然後推上去到最盡時才呼氣，慢慢把雙手落下。」

▲ 操厚膊Step 1 （攝影：黃建輝）

注意

Alvin：「推時記得要沉肩，不要鎖肩，記得提自己收腹！」

每組：10-12次 ／每次：4組

▲ 操厚膊Step 1 （攝影：黃建輝）

第2招：把背肌拉得厚實

方法

Rico：「我建議做一個窄手坐姿滑輪划船，就可練到背闊肌和斜方肌，這是一組將頭部和肩部向後拉的背部動作。這一組很簡單，坐在凳上，挺胸收腹，雙腳微微屈曲，雙手貼住身往後拉，記得要把肩胛夾實，拉到跟身後少少便停留，然後慢慢放回原位。這方法可令身形厚實一點，整個人也橫多一點。」

▲ 拉背肌Step 2（攝影：黃建輝）

注意

Rico：「拉的時候呼氣，放的時候吸氣。」

每組：10-12次／每次：4組

▲ 拉背肌Step 1（攝影：黃建輝）

第3招：把上胸推上一點

方法

Alvin：「平常我們會用史密夫機來訓練上胸，要調較好健身椅的角度，是要有點微斜就好。若家裏沒有大型健身機器，可試試較輕的長形東西。記得雙手在握槓鈴時，跟手踭最好是90度，推槓鈴時要用上胸的肌肉去做。」

▲ 推上胸Step 1（攝影：黃建輝）

注意

Alvin：「推上時要呼氣，落下時要吸氣。」

每組：10-12次／每次：3-4組

▲ 推上胸Step 2（攝影：黃建輝）

第4招：把手臂肌肉加強

方法

Rico：「我們會做滑輪機三頭肌下壓，把手踭垂直並指着地，然後鎖住手腕，手握繩索或直槓向下壓，拉到最底使雙臂伸直，稍停1秒，緩慢地還原動作，期間要保持手踭穩定。要記緊保持呼吸速度，吸氣上，呼氣落，這動作主要感到三頭肌有收縮的感覺。」

▲ 練三頭肌Step 1（攝影：黃建輝）

注意

Rico：「手腕要鎖定，別讓前臂動作而屈伸腕關節，此舉會令手腕承受很大壓力，造成損傷的！」

每組：10-12次／每次：4組

▲ 練三頭肌Step 2（攝影：黃建輝）

場地提供︰dawnxlab