【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統

▲ 政府派發的快速檢測包涉及７個品牌。（經濟日報圖片)

港府承認快速抗原檢測陽性結果為確診個案，政府周六日（26日）提醒巿民，有關「快速抗原測試」的相關資訊，巿民可瀏覽網頁，了解更多有關如何選擇及進行測試的資訊，又指現時市面上有不同的快速抗原測試套裝，政府接受已獲下列主要市場包括本港、內地、歐洲及美國的相關機構認可的快速抗原測試產品，同時公布政府使用7個品牌的快速檢測包作派發。

至於快速檢測陽性個案，如何作網上申報？政府晚上才公布，衞生防護中心正建立網上登記系統，供自行以快速測試檢測得出陽性結果的人士作出申報，有關詳情須容後公布。

市面上出售多款快速抗原檢測，當局指出，本港衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試，須獲國際機構認可，包括國家藥品監督管理局認可；歐盟的2019冠狀病毒病抗原檢測試通用清單；及美國食品藥品監督管理局授權作緊急使用。

市民如自行購買快速抗原測試套裝，也可參照上述網頁提供的資料，同時亦可參考政府向指定群組免費派發的快速抗原測試包資料，有以下7個品牌：

熱境生物

妥析

BGI YHLO

萬孚

和信

金沃夫

AESKU

有關7個品牌檢測包資料，即看圖：

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衞生署衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處曾就政府所採購的快速抗原測試包作初步評估，並確認其對變種病毒株Omicron有效。相關評估亦已涵蓋在確認發現Omicron變異病毒株前（即2021年11月前）所生產的快速抗原測試套裝。一般而言，N蛋白的基因突變較少，政府採購的快速抗原測試包均針對N蛋白抗原（nucleocapsid protein）。因此，變異病毒株Omicron的出現不會對該些測試包的有效性有明顯影響。



當局稱由於現時社區傳播風險較高，快速抗原測試套裝的陽性結果相對可靠。市民不論是使用政府派發或自行購買的快速抗原測試套裝，當自行檢測後得出陽性結果，均應視為陽性個案，並採取一切可行措施，盡量避免病毒進一步傳播，包括留在家中不應外出；如家居環境許可，應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；如必須離開房間時，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩等。



另外亦提醒巿民，由於快速抗原測試套裝的靈敏度始終有其限制，不應完全信賴快速檢測的陰性結果而自覺已經安全，單次的陰性結果並不能完全排除檢測者已受到感染但正處於潛伏期或檢測者是在感染初期的可能性。

即是市民即使快速檢測呈陰性，仍須繼續保持警覺，採取一切個人保護措施，包括適當佩戴口罩，保持個人衞生，遵守社交距離，如需外出則做好防疫措施。有病徵及曾有暴露風險的人士便應於短期內繼續重複進行檢測，並留意身體狀況。政府亦不會視快速檢測的陰性結果，作為強制檢測所要求的正式陰性結果。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：伍瑋瑋