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【涉發淫照】醫生涉發女子裸照及影片到社交媒體　事主否認求愛不遂

社會 17:47 2022/02/22

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被告婁子堅（左）。（梁錦麟攝）

35歲男醫生涉於將1名女子的性感照放到社交媒體群組，事主丈夫得悉後，事主的裸照及裸體片段於群組再被四度發佈，群組管理員曾一度刪除影片，惟裸照再度被發佈。涉案醫生否認4項發布淫褻物品罪，案件今（22日）於東區裁判法院續審。被告的代表律師盤問時女事主X時指出，X曾向被告求愛不遂後大發脾氣，X不同意說法。

被告婁子堅（35歲，醫生），被控4項發布淫褻物品罪。控罪指，被告分別於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發佈裸體女子X口交、裸體相片，以及裸體女子X露胸等影片。

事主X今於庭上作供稱，認出涉案的相片及影片中人士為自己。X指雖然口交相片被打格，但從相中人的髮型、身形及輪廓等辨認出是自。X又指，自從照片被流出後，感到驚慌及擔心，因為從未有想會被拍下這麼多照片。

被告的代表律師在盤問X時指出，被告從來沒有和X拍拖，亦沒有將手提電話號碼交予X，X曾向被告示愛，惟被告稱自己不適合X後，X大發脾氣。X不同意說法，並供稱被告曾透過社交平台與她對話，再約她外出友。

被告的代表律師向X指出，X從未和被告合照，亦未有向警方交出和被告的通話紀錄。X稱同意，並供稱得知被告於2016年5月已婚。

案件明（23日）續審。

記者：梁錦麟

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