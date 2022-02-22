【家族榮耀劇透】第13集劇情預告　洛儀鞋跟折斷從舞台上摔下

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第12集講到洛儀提出以主席之位跟甄芯交換展鴻不插手碼頭上蓋項目，展鴻被安排到新加坡公幹卻能趕回來出席會議……

第13集（23/2）

耀堂的繡海城設計方案成本太高，董事會決定採用展鴻的方案，令耀堂氣結。

愛歡送了一雙高跟鞋給甄芯在就職典禮上穿，出門時忘了拿，於是著彩薇帶到會場。

但最後穿上這雙鞋的竟是洛儀，還因為鞋跟斷了從舞台上摔下來…

《家族榮耀》第12集劇情 上一頁

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