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【家族榮耀劇透】第13集劇情預告　洛儀鞋跟折斷從舞台上摔下

娛樂 21:31 2022/02/22

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由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第12集講到洛儀提出以主席之位跟甄芯交換展鴻不插手碼頭上蓋項目，展鴻被安排到新加坡公幹卻能趕回來出席會議……

第13集（23/2）

耀堂的繡海城設計方案成本太高，董事會決定採用展鴻的方案，令耀堂氣結。

愛歡送了一雙高跟鞋給甄芯在就職典禮上穿，出門時忘了拿，於是著彩薇帶到會場。

但最後穿上這雙鞋的竟是洛儀，還因為鞋跟斷了從舞台上摔下來…

《家族榮耀》第12集劇情   上一頁

最新影片推介：陶大宇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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