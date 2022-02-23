【一門五傑】從不炫富著重4個子女能力培養　鄧梓峰一門五傑名牌大學畢業

一諗起鄧梓峰大家即刻會想到巴斯光年，因為他的樣子就猶如真人版的巴斯光年，而且坊間都有諺語「輕輕鬆鬆鄧梓峰」，更令鄧梓峰覺得輕鬆的是，4個子女都已經大學畢業，形象正面討好的他是圈中的模範老公與好爸爸，與老婆相愛逾40年，育有兩子兩女，入行後零緋聞，身家豐厚的他更加從不炫富，十分注重子女的培養。

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鄧梓峰系出名門，爸爸從商經營航運生意，有傳身家高達20億。人稱十郎的他，興趣廣泛，真是「八足咁多爪」，喜歡揸飛機、打高爾夫球、唱歌、彈結他、劍道等，又是軍事迷，更是香港飛行協會會員及香港航空青年團上尉。鄧梓峰育兒思想不受束縛，寧願捨棄香港的傳統名校，讓4子女入讀國際學校，不受功課讀書壓力影響，可以用更多的時間去探索世界，而4個子女均是美國波士頓大學畢業，而該大學也是鄧梓峰的母校，可以說是一門五傑。



注重閱讀及語言能力

鄧梓峰育兒方向重視子女的探索精神及自信心，及與家人的溝通，反而成績就不太注重，一有時間就會一家人去旅行，由他作自駕遊，增進家庭成員之間的感情。而本身性格隨和的他，都不限制子女的選擇，任由他們自由發揮，從而建立他們的獨立能力及自信心。

在他的育兒方針下，大女成為著名時裝雜誌的攝影師，兩個兒子分別讀電腦遊戲設計及金融，4子女均長大成人，但因疫情影響下找工作不易，鄧梓峰就鼓勵他們做些Part time，早前更設計過太陽眼鏡在網上銷售，及做一些遙距finance投資，都能賺到錢自力更生。

鄧梓峰曾在訪問中表示很注重閱讀，子女小時候逛書店已成為他們一家的親子活動，每次去到書店，都會讓子女挑選自己喜歡的讀物，不會為他們選擇，讓孩子愛上閱讀，有時孩子連書中的插圖也感興趣，常常會模仿那些插圖繪畫，連創作力也提升了。

另外，他又很注重子女的語言能力，本身懂得粵語、英語、國語、德語和法語的他，在家中實行「雙語廣播」，讓小朋友習慣聽英文，就算遇上外國人也不會驚青。

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責任編輯：陳麗薇