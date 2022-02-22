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【徵用學校場地】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前3月放暑假

社會 18:16 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

行政長官林鄭月娥今日（22日）下午6時在政府總部會見傳媒，公布全民檢測安排及最新防疫措施。她公布，調整本學年學校上學安排，全港學校將提前於3月放暑假，讓各界集中精力抗疫，並利用校舍進行全民強制檢測站，並用作隔離設施，以及用作學生疫苗接種中心。

她表示，按早前暫停面授課堂安排直至3月初，而提前放暑假安排將於3月初起落實，屆時將執行「放假」，毋須再進行網上學習，即教師毋須回校準備網課教材，讓當局可運用有關學校場地。上述安排適用於全港中小學及幼稚園，但不適用於大專院校。

她指出，有關停學安排將大概實施至復活節假期後、即4月18日（星期一），屆時學校才可分階段恢復教學。

此外，她說將爭取中學文憑試（DSE）如期4月22日開考。她形容過去兩年都排除萬難如期舉行文憑試，對學生升學而言至為重要，目前仍要求教育局極力爭取安排今屆考試如期安全開考。

屆時本地小學及國際學校可率先上學進行面授課，中學生須待文憑試完成核心科目考試，才恢復面授。而本學年最後一個上課日將會是8月12日。2022/23學年則不會改變，將如期在8至9月開學。

林鄭月娥指，此安排過往未曾做過，需跟學校進行討論，教育局正聯絡各辦學團體及各校長會，冀對方配合調整上課安排，否則政府不會有足夠地方進行全民強檢。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：馮琪雅

防疫措施 學校 林鄭月娥

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