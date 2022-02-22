【飛虎3壯志英雄劇透】第3集劇情預告　飛虎與Renee等人於爆發大型槍戰

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第2集講到炸彈爆炸，Renee順利逃走，鋒、軒、樂被困於貨倉生死未卜。

第3集（23/2）

眾人以為鋒、軒、樂遇險，結果三人急中生智，利用大鐵櫃避開了爆炸物，安然無恙。

寶調查爆炸現場，發現寫有沛國文字的未燒盡紙片。

怡暈倒在家，鋒將其送院後才知，怡因擔心自己安危，一直服用鎮靜劑，鋒心下決定調去文職。

飛虎隊參與反恐交流會; 會上，國際反恐專家安德魯(Andrew Scott)帶來最新反恐資訊及前沿戰術指導，眾飛虎積極對待。

Andrew在酒吧與神秘男子T見面，T拿出Renee與Leo的相片，稱二人是沛國皇室後裔，Andrew大感不妙。

Don查到Andrew所在的特種部隊曾駐守沛國，十年前沛國發生政變，皇室被推翻，Don隱隱覺得Andrew與此事有關。

演習任務前，樂向小魚表白，魚反指樂輕浮、不分輕重。Andrew得到線報，Renee等人用香港作毒品轉運點來籌集資金。

Andrew主動出擊，卻誤墮Renee陷阱。寶從紙片中再得到線索，確定Andrew是Renee的復仇對象，飛虎出動救人。

Renee槍殺Andrew，報復他當年參與殺害自己族人。飛虎與Renee等人於廢置商場爆發大型槍戰。

《飛虎3壯志英雄》第2集劇情 上一頁

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