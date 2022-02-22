【私院服務】港怡醫院再推公立醫院病人套餐優惠　包括全膝關節置換及機械臂輔助關節置換

▲ 港怡醫院再推公立醫院病人套餐優惠，包括全膝關節置換及機械臂輔助關節置換。（資料圖片）

港怡醫院今日（22日）宣布，2022年3月1日起，港怡醫院推出專為公立醫院病人而設的全包定額醫療套餐優惠，正輪候公立醫院骨科門診的病人，可以優惠價錢選用指定的全膝關節置換術（單膝）套餐，優惠計劃至本年12月31日止。

港怡醫院為公立醫院病人再次推出全膝關節置換術套餐優惠，並提供進一步折扣，冀能讓有需要的骨科病人在新一波疫情下儘快得到適切醫療服務，並藉此減輕公立醫院的負擔；同時推出機械臂輔助關節置換手術優惠，為病人提供額外選擇。

套餐的已包括指定日數內所有程序相關的費用，涵蓋手術前評估項目如化驗、診斷造像、與麻醉科醫生會面等；手術相關費用；治療期間的病房收費、膳食費；以及術後如出現併發症須再接受手術或深切治療等費用，優惠計劃至本年12月31日止。

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，本港第五波疫情日趨嚴峻，醫療系統正面對 前所未見的挑戰，因此港怡醫院發揮私營醫院的輔助作用，繼續透過一切可行 的方式，為香港的抗疫工作出一分力。

曾慶亷指，由優惠計劃最初推出至去年底，已有220位公立醫院的關節病人受惠，當中有七成七的病人接受了全膝關節置換術。

有關上述關節置換手術全包定額醫療套餐優惠的詳情，請瀏覽醫院網站。

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責任編輯：李榮忠