【公院迫爆】市民指威院大堂以圍板劃病人等候區憂播毒　消息指非確診病人等候區

▲ （曾秋文攝 )

第五波疫情未見緩和，今日新增6,211宗確診個案，並錄逾8,000宗呈報個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君更言，2月1日至昨日呈報個案已升64倍，以幾何式上升了六次，即每三日就幾何級上升一次。詳情請見【下一頁】

公立醫院早前持續有大量陽性病人到急症室求診，惟住院病床使用率已飽和，博愛醫院、廣華醫院等多間公立醫院，更需於室外位置設帳篷安置等候入院病人；當局隨後騰空室內地方，如後勤房間、走廊等改為病人等候區。

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不過TOPick接獲讀者投訴，稱威爾斯醫院早前將滯留病人移到室內等候，院方未有負壓設施處理，僅於急症室外大堂位置，劃出範圍供確診病人等候，亦有設置空氣過濾器；惟當處「無遮無掩、只得圍板圍住」，更形容「上下都是漏氣」。

該人士指，當處亦是升降機大堂，不論職員、其他病人或是家屬，所有人均會路過當處，惟該圍板沒有張貼告示，提醒該範圍內屬確診人士等候區。

本網記者到場了解，亦發現威院創傷及急症室中心外，有藍色圍板劃出一個病人等候區，內有數名病人等候，圍板外僅有告示標示屬病人等候區；路經當處未能看到圍板內病人，惟旁邊則為電梯，任何人都可經由當處上落。

TOPick已向威院查詢，正待回覆。據了解當處並非安置確診新冠的病人，僅為到急症等候求診及測試的人士，而確診病人亦安排於急症病房內留醫；消息指因應當處安置等候求診者不理想，院方亦將該處圍板拆卸。

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記者：陳正怡、曾秋文