【家族榮耀】劉沛蘅入行14年憑《膠戰》上位　Hillary僅細熊黛林11年演母女零違和【多圖】

在TVB熱播的劇集《家族榮耀》收視口碑皆好，不單止男女主角鬥戲夠睇頭，飾演馬家大小姐馬招娣的劉沛蘅（Hillary）亦值得留意。現年30歲的Hillary在劇中飾演熊黛林的大女，其實二人真實年齡只相差11年，但演母女卻沒違和感，Hillary更將開朗千金演活。

現實中，Hillary家境也不錯，家住何文田豪宅，不過她未有靠父蔭，在14年前開始當模特兒，成為熊黛林和Angelababy的同門師妹，有「模界薛凱琪」之稱。她不但擁有招牌笑容燦爛，身材亦十分養眼，不時在社交平台派福利，相當識氹粉絲。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【緋聞男女】洪卓立與《膠戰》Hillary秘密撻著？ Ken上載劉沛蘅攬狗相片放閃

參與《膠戰》上位

Hillary在早年模特兒時期，因與狄易達相戀而為人認識，有指二人拍拖4年，男方一度進駐何文田豪宅同居半年，直到2014年分手收場。

後來她憑主持ViuTV節目《膠戰》成功入屋，並成為不少宅男心目中的女神。早前因與洪卓立傳出緋聞，令人氣進一步急升。

最新影片推介：陶大宇專訪

抱狗洩蜜

Hillary先後為洪卓立的《數寄屋橋次郎》及《喜劇收場》MV擔任女主角而撻著，有次男方因錯手上載Hillary抱狗仔相到Instagram限時動態洩蜜，「男友視角」拍攝手法令網民揣測二人秘密拍拖，二人亦被網民發現配戴同款手鐲，惟洪卓立否認與Hillary拍拖，強調兩人只屬好朋友關係。

洪卓立又在32歲生日時，上載一張Hillary從後攬住他的花絮相，此Post一出即獲大批網民留言送祝福，讚二人非常合襯，連粉絲也希望真的撮合兩人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6