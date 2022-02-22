【學校停課】學生提早3個月放暑假　港媽大崩潰︰點解老師唔可以Zoom？

▲ 學生提早3個月放暑假，港媽大感崩潰。

本港爆發第五波疫情，疫情愈來愈嚴峻，行政長官林鄭月娥宣布調整中學、小學及幼稚園今個學年的上學安排，提前3至4月放暑假，讓政府可利用校舍作檢測、隔離和接種疫苗之用。新安排預計3月落實，學校在復活節假期後會恢復教學。消息出來後，大批家長叫苦連天，要即時安排如何跟進學習進度。

家長疑問︰學費點計？

對於政府提前放暑假，毋須再進行網上學習，讓不少在職媽媽大崩潰。女兒就讀國際學校的陳太表示，不明白為何不能以Zoom繼續上課，提早放暑假，家長要重新安排學習課程予女兒，亦不清楚學校如何計學費︰

政府有無諗過家長點教個小朋友，Zoom都無，要再花一筆錢再上補習堂。

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在職媽憂影響小五兒呈分試

兒子正就讀小五的王太表示，兒子原本今年6月考第一次升中呈分試，學校停止面授課程改為網上授課，已經令她相當頭痛。她指自己平日忙於返工，改為網上授課，已經令她擔心兒子難以跟上進度，影響升中呈分試，現時更提前放暑假。

王太續說，假如復活節後恢復上學，小五要立即考呈分試，變相考起家長在停課期間的在家輔導，她質問︰

政府都鼓勵私營企業在家工作，點解老師唔可以在家授課？

幼稚園家長大叫崩潰

李太獲悉提早放暑假後感崩潰，她稱，現時就讀K2的女兒，上Zoom時雖可坐定定上堂，但與面授有一定區別，如今還要提早放暑假，她和女兒同班多位家長均擔憂，小朋友會變得懶散，相信只能靠自己教。有媽媽和李太稱，「諗下點同子女做練習。」

楊太育有兩名女兒，分別就讀K2及K3。她有感疫情兩年多以來，學生的學習進度大受影響，尤其對升小及升中的學生而言，踏入新階段可能比較吃力，要更急起直追趕進度。

在疫情下楊太的6歲女兒自K1下學期起已不時面對停課，在Zoom網課中上堂，她擔心9月即將升小一的女兒學習較緩慢，慨嘆「K3返一陣學就升小一」。

至於育有3歲女兒的陳太，聽到提早放暑假消息後相當頭痛，平日已忙於上班，需要下班後跟進學習進度。「好多媽媽都是家庭主婦，有好多時間慢慢教，但雙職媽媽可以點？惟有收工後再返另一份工！」

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責任編輯︰王明芳