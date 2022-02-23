【科研尖子】港冬奧運動員朱定文具科學天分 因外婆患癌研發快速檢測細胞基因系統獲獎

▲ 朱定文多才多藝，也是科學尖子。

在冷冽的冬日，回味剛結束的冬奧，最觸動我的是香港500米速滑運動員朱定文的拚搏精神。現年22歲的朱定文是參賽選手，同時亦是開幕式上代表香港的持旗手。



朱定文多才多藝，在運動、科學和語言方面皆有天分。在人生不同階段，全情投入觸動他的事情，奮力到底，展現堅強的意志。時光倒流，回到2015年的一個周末。朱定文正在南韓進行短道滑冰訓練，但碰巧與香港區的科技選拔賽撞期，他必需要親身到場解說，始有機會代表香港作賽。

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面對人生交叉點，果敢的他選擇即日從南韓飛返香港進行口頭報告，隨即回到南韓繼續訓練，結果他在科技及速滑比賽均獲選代表香港。



因外婆患癌，促使他在2015年研發更快速檢測細胞異變基因的系統，是項發明於「第十七屆香港青少年科技創新大賽」中，奪得高中組電腦及資訊科技一等獎、最優秀專案大獎，以及少年科學家獎項。同年暑假，他入選港隊參加「第30屆全國青少年科技創新大賽」。



筆者作為港隊科技比賽的領隊曾帶領朱定文參加內地及美國的科技比賽，觀察到他具備良好的心理素質。他性格開朗，處變不驚，見過不少大場面，故此筆者挑選他在全國科技比賽中擔當持旗手。翌年(2016年)赴美參加國際科技比賽，他全情投入參賽，又安慰和鼓勵焦慮的隊友，最終他在「英特爾國際科學與工程大獎賽」，這項有全球青少年科學競賽的「世界盃」之稱的賽事中，奪得四等獎。



正如是次冬奧，朱定文雖無緣晉級，但他不畏艱難，百折不屈，在無雪之城，創下奇蹟，為夢想全力以赴，在冰上飛馳，經已很美！