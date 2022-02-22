【全民檢測】政府擬縮短第二及第三針相隔時間　目標兒童及長者接種率在4月達9成

▲ 行政長官林鄭月娥會見傳媒。（曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥今（22日）見傳媒，交代全民檢測措施。林鄭月娥表示，目標兩星期內本港第一針的接種率可達9成，而第二針也目標在3月中達8成。至於第三針，則已有一半合資格市民已接種，合資格長者也已有7成已打第三針，政府專家已同意在目前環境下，縮短第二針及第三針相隔的時間，讓市民加快接種第三針疫苗有更好保護，衛生處很快會公布詳情。

林鄭又指，目前3至11歲兒童約接種了10萬劑疫苗，希望4月開課時接種率快達9成，她呼籲家長愛惜子女，指愛的表現是安排子女打針，讓他們可以愉快成長。

林鄭又提到，安老及殘疾人士院舍目前的接種率已達3成4，目標是在不遲於4月將接種率推高到9成。她又指，過去一星期共3600名院友接種疫苗，較以前一星期240人增加10多倍，希望好勢頭持續。

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記者：黃小冰、林曉君