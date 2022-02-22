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【第五波疫情】中央援建方艙醫院　分別設於青衣、前新田購物城、元朗潭尾及洪水橋

政治 20:06 2022/02/22

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亞洲博覽館方艙醫院。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日表示，政府已敲定5幅合適土地，由內地施工建設社區隔離治療設施，包括落馬洲河套區東面地皮。內地官媒《新華社》報道，中央援建香港的4處臨時性社區隔離治療設施（方艙醫院）分別在青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設。

報道指，青衣方艙醫院將於開工後約一周率先交付使用。預計全部投入使用後預計將為香港提供1.4萬至1.7萬個隔離單位。

此前，已有兩處由中國建築國際集團設計建造的中央援建社區隔離治療設施，於上周六起開工建設，均為永久性設施，分別位於竹篙灣和啟德碼頭。兩處隔離設施均投入使用後，預計將為香港提供約9,500個隔離單位。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：陳葆琳

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