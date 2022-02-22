  • 11°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 21:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】研究發現接種科興兒童抗體水平較成人高　與成⼈接種三劑科興疫苗相若

社會 20:40 2022/02/22

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

研究發現接種兩劑科興疫苗的小童抗體水平比成年人更高。（資料圖片）

研究發現接種兩劑科興疫苗的小童抗體水平比成年人更高。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆率團隊舉辦兒童及青少年新冠病毒疫苗研究。研究為約70名3⾄10歲兒童接種科興疫苗，其中22名兒童的初步結果顯⽰，接種兩劑科興疫苗後，其中和抗體⽔平較18歲或以上健康成年⼈接種兩劑科興疫苗後更⾼，並與成年⼈接種三劑科興疫苗相若。研究⾄今亦沒有任何嚴重不良反應報告。

負責研究的劉宇隆表⽰，研究以免疫橋接的設計，⽀持3⾄10歲的兒童接種科興疫苗是有效，⽽臨床保護率也應比接種兩劑科興疫苗的成年⼈更⾼。他促請家⻑帶未接種疫苗的⼩朋友盡快接種，並指出科興疫苗採⽤傳統的滅活技術，⼗分安全，⽽在各國12歲以下兒童已接種多於⼀億劑科興疫苗，並沒有發現安全問題。

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】禁晚市堂食等措施延長至4月20日　午市堂食收緊至2人一枱
今日 18:40
【第五波疫情】禁晚市堂食等措施延長至4月20日　午市堂食收緊至2人一枱
【第五波疫情】有外傭確診後遭解僱將流落街頭　團體促政府提供隔離設施
今日 17:24
【第五波疫情】有外傭確診後遭解僱將流落街頭　團體促政府提供隔離設施
【徵用學校場地】晚市禁堂食及部份表列處所關閉　將維持至4月20日【不斷更新】
今日 17:59
【徵用學校場地】晚市禁堂食及部份表列處所關閉　將維持至4月20日【不斷更新】
【私院服務】港怡醫院再推公立醫院病人套餐優惠　包括全膝關節置換及機械臂輔助關節置換
今日 18:10
【私院服務】港怡醫院再推公立醫院病人套餐優惠　包括全膝關節置換及機械臂輔助關節置換
【公院迫爆】市民指威院大堂以圍板劃病人等候區憂播毒　威院：盡量不安排陽性病人當處等候
今日 18:18
【公院迫爆】市民指威院大堂以圍板劃病人等候區憂播毒　威院：盡量不安排陽性病人當處等候

你可能感興趣

【第五波疫情】禁晚市堂食等措施延長至4月20日　午市堂食收緊至2人一枱
今日 18:40
【第五波疫情】禁晚市堂食等措施延長至4月20日　午市堂食收緊至2人一枱
【第五波疫情】有外傭確診後遭解僱將流落街頭　團體促政府提供隔離設施
今日 17:24
【第五波疫情】有外傭確診後遭解僱將流落街頭　團體促政府提供隔離設施
【徵用學校場地】晚市禁堂食及部份表列處所關閉　將維持至4月20日【不斷更新】
今日 17:59
【徵用學校場地】晚市禁堂食及部份表列處所關閉　將維持至4月20日【不斷更新】
疫情 疫苗 強制檢測 科興 香港 香港大學

最高瀏覽

【夫妻相處】結婚18周年恩愛如昔　梁芷珮夫妻相處秘訣：甜言蜜語唔怕多
18:42 2022/02/21
【夫妻相處】結婚18周年恩愛如昔　梁芷珮夫妻相處秘訣：甜言蜜語唔怕多
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
22:09 2022/02/21
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排
今日 13:29
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排