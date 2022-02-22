【新冠疫苗】研究發現接種科興兒童抗體水平較成人高　與成⼈接種三劑科興疫苗相若

▲ 研究發現接種兩劑科興疫苗的小童抗體水平比成年人更高。（資料圖片）

研究發現接種兩劑科興疫苗的小童抗體水平比成年人更高。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆率團隊舉辦兒童及青少年新冠病毒疫苗研究。研究為約70名3⾄10歲兒童接種科興疫苗，其中22名兒童的初步結果顯⽰，接種兩劑科興疫苗後，其中和抗體⽔平較18歲或以上健康成年⼈接種兩劑科興疫苗後更⾼，並與成年⼈接種三劑科興疫苗相若。研究⾄今亦沒有任何嚴重不良反應報告。

負責研究的劉宇隆表⽰，研究以免疫橋接的設計，⽀持3⾄10歲的兒童接種科興疫苗是有效，⽽臨床保護率也應比接種兩劑科興疫苗的成年⼈更⾼。他促請家⻑帶未接種疫苗的⼩朋友盡快接種，並指出科興疫苗採⽤傳統的滅活技術，⼗分安全，⽽在各國12歲以下兒童已接種多於⼀億劑科興疫苗，並沒有發現安全問題。

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記者：黃穎津