【快速測試】民政總署向葵青、深水埗、沙田等7區派逾6萬套快速測試　住戶清潔及物管有份

▲ 各區民政事務處今日向住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。（政府新聞處）

第五波疫情爆發，因應離島、葵青、深水埗、沙田、觀塘、黃大仙及元朗區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（22日）向區內住戶、清潔及物管員工派發共約65,850套新冠病毒快速測試套裝。

離島民政事務處透過物業管理公司，向逸東（一）邨迎逸樓的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。葵青民政事務處透過物業管理公司，向雍雅軒及灝景灣的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



深水埗民政事務處亦透過海麗邨的物業管理公司，向邨內的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。沙田民政事務處則透過物業管理公司，向欣安邨及金獅花園第一期金麗閣的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。同時，沙田民政事務處透過新翠邨的物業管理公司，向邨內的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



觀塘民政事務處透過順天邨的物業管理公司，向邨內的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並透過觀塘花園大廈的物業管理公司，向住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。黃大仙民政事務處透過物業管理公司，向黃大仙受影響範圍（黃大仙上邨、黃大仙龍翔辦公大樓、黃大仙中心北館、翠竹花園及翠竹花園商場）的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



此外，元朗民政事務處透過房屋署及物業管理公司，向天恒邨和天悅邨的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津