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【第五波疫情】內地訪港專家視察隔離設施　與伊院就治療新冠深入交流

社會 21:12 2022/02/22

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內地訪港專家視察隔離設施，與伊院就治療新冠深入交流。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，協助香港應對的訪港內地新冠肺炎醫療救治專家組今日（22日）繼續考察行程。

今早，專家組先後到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞洲國際博覽館社區治療設施和竹篙灣社區隔離設施，了解本港因應疫情發展而增建的各項隔離及治療設施的定位及運作安排。下午，專家組轉到伊利沙伯醫院，與該院的臨床醫護人員就診斷及治療新冠個案深入交流，並巡視了醫院的相關運作。

食物及衞生局局長陳肇始表示，在中央政府的大力支持下，特區政府正全力提升醫院接收及治理病人的能力，並加快建立更多隔離及治療設施，以應對新一波疫情。她相信內地專家組的抗疫經驗會有助本港更有效地利用不同設施，為病人提供適切治療及防止病毒在社區傳播。

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記者：黃穎津

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