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【隔離設施】五處地點增建隔離設施　包括青衣、元朗及落馬洲河套區等

社會 21:29 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

特區政府今日（22日）表示，會於五處地點推展由中央援建的社區隔離治療設施。（資料圖片）

特區政府今日（22日）表示，會於五處地點推展由中央援建的社區隔離治療設施。詳情即看：【下一頁

新增五處地點如下：

  • 落馬洲河套區
  • 元朗潭尾（由業權人借出私人土地）
  • 前新田購物城（由業權人借出私人土地）
  • 洪水橋（位於洪水橋／廈村新發展區，近雞伯嶺路）
  • 青衣市地段200號

特區政府表示，感謝發展商包括新鴻基地產和恒基兆業地產無償借出私人土地供政府使用，並快速交出場地，讓項目盡早開展。有關土地已經交予援建團隊開展工程，特區政府亦正與援建團隊敲定項目的詳細設計和規模，目標是讓設施早日建成，照顧抗疫工作的需要。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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