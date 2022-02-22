【新冠肺炎】新地無償借出兩幅土地興建隔離設施　捐逾千萬物資支援抗疫

▲ 元朗潭尾。（新地提供）

新冠疫情嚴峻，新鴻基地產宣布，將全力協助香港應對當前嚴峻的疫情，包括無償借出兩幅共14公頃土地供政府興建臨時隔離及治療設施、借出三個商業地點作為社區疫苗接種中心，以及提供逾1,500萬港元的物資支援前線抗疫人員、基層社群和員工。

新地所借出兩幅土地分別位於元朗潭尾（佔地10公頃）和與恒基兆業地產有限公司共同擁有的前新田購物城地點（佔地4公頃）。潭尾土地位於青山公路旁，有道路連接，土地平坦，有電力供應，可輕易接駁政府食水喉及污水渠；新田土地曾作購物城；兩幅土地 很快即可用作興建臨時隔離及治療設施之用。經與有關當局磋商後，土地昨日（21日）已移交政府展開建設工作。

新地亦正與政府商討，安排在旗下3個寫字樓和商場範圍設立社區疫苗接種中心，方便區內的長者及兒童接種疫苗，提升這兩個高危群體的接種率，三個接種中心地點將分別位於元朗、觀塘和北區。詳細地點有待政府稍後公布。

此外，新地購入40萬套快速抗原病毒測試包，當中10萬套會透過民建聯、全港社區抗疫連線和香港青年聯會贈送予有需要的前線基層人士及其家屬，例如處於抗疫前線的清潔工人、保安員、居住於「三無」大廈的基層等。另外10萬套將提供予香港警務處，以協助前綫抗疫工作，餘下20萬套將派發予新地員工，以確保員工在謹守崗位服務社會的同時保障身體健康。

新地亦將準備1萬份「新地愛心抗疫包」，當中 5,000份送給有迫切需要的人士，例如安老院舍職員及長者、在家居隔離中的基層人士，期望抗疫包中的快速抗原測試包、口罩、消毒用品及日常物資等，可緩解燃眉之急。另外5,000份「新地愛心抗疫包」將包含各類愛心物資，送贈予前線醫護人員。新地也將提供25部醫用消毒智能機械人予公立醫院或診所使用，使用者可選用該批機械人的 「二合一 」紫外光或噴霧功能，有效大範圍消滅新冠病毒，防止醫院內病毒傳播。

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記者：黃穎津