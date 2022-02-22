【停課】中小幼首度3月放「暑假」需重新規劃教學　幼稚園校舍細難借場打針籲准上網課

▲ 特首林鄭月娥今日（22日）破天荒宣布，全港中小學及幼稚園提早在下月初起放「暑假」。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（22日）破天荒宣布，全港中小學及幼稚園提早在下月初起放「暑假」，跟以往暫停面授安排不同，學校放假期間毋須再上網課，政府會徵用部分校舍作全民檢測站等抗疫用途；4月中起分階段恢復面授，並極力爭取中學文憑試如期4月22日開考。

津貼中學議會認為學校有社會責任協助抗疫，未來會著手調整上課時間表等；中學校長會盼當局在上課日期上讓學界保留彈性；惟幼稚園界別憂會引發新一波退學潮，冀當局在防疫抗疫基金上加碼。

幼稚園憂爆新一波退學潮 有校長關注教職員合約期問題

林鄭月娥表示，此安排過往未曾做過，需跟學校進行討論，教育局正聯絡各辦學團體及各校長會，冀對方配合，明言否則政府不會有足夠地方進行全民檢測，期間政府亦會運用有關學校場地作隔離設施及學生疫苗接種中心。待疫情緩和，原訂4月18日復活節假結束後才分階段恢復面授，小學生先行，中學生待5月3日DSE核心科目結束後可回校上課，而本學年最後一個上課日將押後至8月12日。大專院校則可自行決定上課安排。（詳情即看：【下一頁】）

津貼中學議會主席劉振鴻表示，據他所知不少學界代表對於上述安排表示理解，而學校需處理大量行政工作，包括調動考試及試後活動時間等，停課期間若有家長要求繼續上網課，他會解釋學生在網課吸收有限，盼待恢復實體課時再追回進度，並對於4月如期考DSE感樂觀，若疫情一直未有起色，籲考評局在3月初公布是否需延期或取消考試。

中學校長會主席連鎮邦亦形容現在是非常時期，學界會盡力配合，期望疫情盡快回歸正常，並希望上課日期方面能保留校本彈性，例如讓學校選擇在3月7日至14日期間開始放暑假日期，以籌備更多不同的假期學習活動，而以往也不會全港統一日期放暑假，盼有一周彈性，讓校情不同的學校以8月5至12日作為最後上課天，讓步伐較快的學校提早放假，為新學年作更好準備。他亦提醒家長留意子女情緒表現，及早讓學校及社工知道其需要。

DSE爭取4月22日開考 教評會倡准學校網上考畢業試及上網課

中學校長伍煥杰則對政府安排感意外，形容做法嶄新，料原本在暑假安排的下學年準備工作，也未必能在3至4月進行，另關注即將在本學年結束的教職員合約問題，而部分中學亦原擬於3月安排應屆文憑試考生考模擬試，其學校亦正考慮轉為網上考試。

教評會亦建議容讓未完成畢業試的學校安排網上考試及其他網上學習、情緒支援等，另促請教育局制定文憑試後備方案，及早讓各持分者知悉，以釋疑慮。

教育界立法會議員朱國強亦認同抗疫是首要任務，惟幼稚園界別擔心特別是學前班（N班）和長全日班等會出現退學潮，令學校收少兩個月學費，導致教師失業，他指大部分幼稚園校舍細小，沒有足夠寬敞空間用作打針，倡當局准學校繼續上網課，否則應在防疫抗疫基金上加碼；他亦指次輪教師基本法考試及升中放榜等料需延期，盼當局盡快公布。

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記者：馮琪雅