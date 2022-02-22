【第五波疫情】議員周浩鼎之母、港姐李秀瑩快測呈初陽　周浩鼎留家觀察

▲ 民建聯立法會議員周浩鼎。（資料圖片）

民建聯立法會議員周浩鼎之母、曾參選首屆香港小姐的李秀瑩，快速抗原測試結果呈初步陽性。周浩鼎近期曾與母親有短暫接觸，為安全起見，他會暫時居家觀察，並稍後再安排檢測。

周浩鼎在其社交網站公布相關消息，稱與母親的接觸不涉及家庭聚會。他知悉事件後，剛已立即進行快速測試，結果為陰性。

第五波疫情嚴峻，不少立法會議員近親亦相繼染疫。工聯會議員麥美娟周日表示，一名非同住家人快速檢測結果呈初步陽性。曾經與該名家人有短暫接觸的麥美娟，隨即進行了快速檢測，結果呈陰性。她表示，在未獲深喉唾液檢測有結果前，將留在家中遵守自我隔離指引，不會外出。

此外，新民黨主席葉劉淑儀及立法會主席梁君彥的專車司機，早前亦先後快速測試呈初步陽性結果。

另邊廂，首名染疫的立法會議員黃俊碩，自2月12日快速測試結果呈初步陽性後，昨日再進行快速檢測，結果呈陰性。他會繼續按照衛生署的要求「居家抗疫」，並留在家中安心等候有關當局進一步聯絡及指示。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳