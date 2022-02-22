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【強制檢測】22個處所納強檢　包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍

社會 23:03 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

22個處所納強檢，包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，本港今日（22日）新增6,211宗確診個案，呈報個案達8,013宗。另有9,369宗初步確診。

因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有22個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 油麻地駿發花園 1 座
  • 鑽石山富山邨富信樓
  • 香港理工大學學生宿舍（紅磡）
  • 土瓜灣真善美村至善樓
  • 油麻地文英街 2-8 號文英樓
  • 尖沙咀擎天半島 6 座
  • 旺角海富苑海欣閣
  • 石硤尾南山邨南偉樓
  • 長沙灣元州邨元雅樓
  • 長沙灣長沙灣邨長泰樓
  • 筲箕灣愛東邨愛平樓
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 薄扶林華富（二）邨華翠樓
  • 天水圍天耀邨耀泰樓
  • 天水圍天逸邨逸潭樓
  • 元朗新元朗中心 5 座
  • 深水埗南昌邨昌謙樓
  • 深水埗南昌邨昌逸樓
  • 馬鞍山頌安邨頌和樓
  • 筲箕灣東盛苑
  • 香港仔石排灣邨碧月樓
  • 元朗采葉庭 16 座

點擊即看：【指明期間及時段及須進行檢測日期

 

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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