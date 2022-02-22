【強制檢測】22個處所納強檢　包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍

▲ 22個處所納強檢，包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，本港今日（22日）新增6,211宗確診個案，呈報個案達8,013宗。另有9,369宗初步確診。

因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有22個指明地方被納入強制檢測公告：

油麻地駿發花園 1 座

鑽石山富山邨富信樓

香港理工大學學生宿舍（紅磡）

土瓜灣真善美村至善樓

油麻地文英街 2-8 號文英樓

尖沙咀擎天半島 6 座

旺角海富苑海欣閣

石硤尾南山邨南偉樓

長沙灣元州邨元雅樓

長沙灣長沙灣邨長泰樓

筲箕灣愛東邨愛平樓

鴨脷洲利東邨東昇樓

薄扶林華富（二）邨華翠樓

天水圍天耀邨耀泰樓

天水圍天逸邨逸潭樓

元朗新元朗中心 5 座

深水埗南昌邨昌謙樓

深水埗南昌邨昌逸樓

馬鞍山頌安邨頌和樓

筲箕灣東盛苑

香港仔石排灣邨碧月樓

元朗采葉庭 16 座

點擊即看：【指明期間及時段及須進行檢測日期】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津