【強制檢測】22個處所納強檢 包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍
社會 23:03 2022/02/22
新冠疫情嚴峻，本港今日（22日）新增6,211宗確診個案，呈報個案達8,013宗。另有9,369宗初步確診。
因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有22個指明地方被納入強制檢測公告：
- 油麻地駿發花園 1 座
- 鑽石山富山邨富信樓
- 香港理工大學學生宿舍（紅磡）
- 土瓜灣真善美村至善樓
- 油麻地文英街 2-8 號文英樓
- 尖沙咀擎天半島 6 座
- 旺角海富苑海欣閣
- 石硤尾南山邨南偉樓
- 長沙灣元州邨元雅樓
- 長沙灣長沙灣邨長泰樓
- 筲箕灣愛東邨愛平樓
- 鴨脷洲利東邨東昇樓
- 薄扶林華富（二）邨華翠樓
- 天水圍天耀邨耀泰樓
- 天水圍天逸邨逸潭樓
- 元朗新元朗中心 5 座
- 深水埗南昌邨昌謙樓
- 深水埗南昌邨昌逸樓
- 馬鞍山頌安邨頌和樓
- 筲箕灣東盛苑
- 香港仔石排灣邨碧月樓
- 元朗采葉庭 16 座
點擊即看：【指明期間及時段及須進行檢測日期】
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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記者：黃穎津