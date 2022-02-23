【社署爆疫】再多11名社署員工染疫　12個社署辦事處暫時關閉

▲ 再多11名社署員工染疫 12個社署辦事處暫時關閉。資料圖片

社會福利署深夜宣布，再多11個辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，合共12個社署辦事處須暫時關閉，直至另行通告。



出現染疫個案須暫時關閉的社署辦事處：

確診個案

1. 交通意外傷亡援助組 -- 旺角聯運街30號旺角政府合署一樓 101室

2. 大興社會保障辦事處 -- 屯門震寰路16號大興政府合署三樓303A及304室

初步確診個案

3. 院舍照顧服務券辦事處 -- 北角英皇道338號華懋交易廣場二期27樓2701-07室

4. 柴灣社會保障辦事處 -- 柴灣柴灣道233號新翠花園政府合署第四層

(同層的西柴灣綜合家庭服務中心亦會暫時關閉)

懷疑感染個案

5. 東葵涌綜合家庭服務中心 -- 葵涌圍乪街六號石籬邨石籬商場第（I）期二樓B室

6. 北天水圍社會保障辦事處 -- 天水圍天晴邨服務設施大樓地下G02室

7. 南天水圍社會保障辦事處 -- 天水圍天耀邨耀豐樓地下

8. 黃大仙社會保障辦事處 -- 新蒲崗太子道東698號寶光商業中心一樓103-106室

9. 北將軍澳綜合家庭服務中心 -- 將軍澳景林邨景桃樓地下

10. 東葵涌社會保障辦事處 -- 葵涌興芳路166-174號葵興政府合署五樓

11. 中區及離島綜合家庭服務中心 -- 中環統一碼頭道38號海港政府大樓四樓



社署表示，兩宗確診個案涉及一名在交通意外傷亡援助組工作的社會保障助理及一名在大興社會保障辦事處工作的社會保障助理，兩人最近一次上班日期為二月十六日。

初步確診個案方面，在院舍照顧服務券辦事處的個案涉及一名社會保障助理，最近一次上班日期為二月二十一日，而在柴灣社會保障辦事處的個案則涉及一名社會保障助理，最近一次上班日期為二月十七日。各人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。



上述辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作。市民如有查詢，可於辦公時間致電以下服務單位：



（1）交通意外傷亡援助組（電話：2832 4615）；

（2）大興社會保障辦事處（電話：2467 2927）；

（3）院舍照顧服務券辦事處（電話：3107 3280或3107 3290）；

（4）柴灣社會保障辦事處（電話：2557 7868）；

（5）西柴灣綜合家庭服務中心（電話：2569 3855）；

（6）東葵涌綜合家庭服務中心（電話：2428 0967）；

（7）北天水圍社會保障辦事處（電話：2443 2500）；

（8）南天水圍社會保障辦事處（電話：2477 2351）；

（9）黃大仙社會保障辦事處（電話：2382 7511）；

（10）北將軍澳綜合家庭服務中心（電話：2701 9495）；

（11）東葵涌社會保障辦事處（電話：2421 1028）；及

（12）中區及離島綜合家庭服務中心（電話：2852 3137）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強