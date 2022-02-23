【污水監測】7區14屋苑污水呈陽性　 青衣翠怡花園元朗尚城上榜

▲ 7區14屋苑污水呈陽性， 政府呼籲居民及工作人士檢測。資料圖片

政府深夜宣布，再有12個地區採集的污水樣本，新冠病毒檢測呈陽性結果，分布深水埗、沙田、大埔、元朗、觀塘、北區及葵青區7區，共14個屋苑及公共屋邨上榜，包括青衣翠怡花園、元朗尚城，顯示該處所可能有隱性患者存在，建議涉及住戶、清潔及物業管理員工，須進行快速測試。



檢測陽性的污水監測區域及影響樓宇：

深水埗—南昌邨昌逸樓及昌謙樓

沙田—馬鞍山頌安邨頌和樓

大埔—富亨邨

元朗—天瑞（二）邨

元朗—天祐苑祐泰閣、祐寧閣及祐康閣

元朗—天耀（一）邨耀康樓及耀富樓

元朗—尚城

註：為跟進在的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署即日（二月二十三日）起陸續向上述地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

觀塘—油美苑

北區—彩園邨

沙田—錦英苑

沙田—碩門邨

青衣—翠怡花園、長康邨、長亨邨

註：民政事務總署即日（二月二十三日）起陸續向在上述地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。並呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。



市民使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強