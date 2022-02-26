【第五波疫情】留醫竹篙灣患者斥職員不足訊息混亂　不時有入住者大叫「救命」　

▲ 留醫竹篙灣患者斥職員不足訊息混亂，不時有入住者大叫「救命」（讀者提供）

本港第5波疫情一發不可收拾，公營醫療不勝負荷，不少輕症確診病人於公院外的社區治療設施留醫，其中一名入住竹篙灣社區治療設施的馬先生向TOPick憶述他與女兒在內11天的經歷，慨嘆過程痛苦，因當局訊息混亂，如留醫期間相關職員一直未能弄清其房間內共有2人，多次只派發一個檢測瓶；他又形容在內患者求助無門、處境危險，因主要聯絡的「醫療站熱線」平均需致電200次才可接通，而房間內亦欠類似「平安鐘」裝置，不時聽到有入住者大叫「救命」：

（醫療站熱線）永遠都打唔通，需要無限耐性去打，要打200幾次先通，每次聽電話佢哋都好快收你線，你要好快咁講要講嘅野，同每次要重覆再重覆講一次資料，例如身份證號碼，我哋去到咩階段佢哋每次都係唔知嘅，其實去到依家呢個時代，講一講個房號就應該有哂資料啦，明顯完全係冇溝通冇人手。

馬先生又留意到，有患者離開其單位後逾5天，仍未有人整理該房間及安排新患者入住，而該房間內電燈更是一直長開，質疑該治療設施仍有很多「吉床」未被物盡其用。

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2月6日收到社區檢測中心通知確診的馬先生，因其不足6歲女兒及不足2歲兒子均發40度高燒，故連同妻子同日召救護車被送往瑪麗醫院，經覆檢後證實一家四口同中招，直至2月12日4人均轉為輕症，馬先生由最初喉嚨痛減輕至少許鼻塞，其女兒則已退燒，惟間中仍有點肚痛及少許頭痛，院方通知由於有需要騰空醫院病床，故馬先生及其女兒需要轉至竹篙灣社區治療設施繼續隔離治療，而由於其兒子不足2歲，故可由媽媽陪同繼續留院。

一家四口無奈暫被分開，馬先生與其女兒於2月12日下午3時經醫院車輛送至竹篙灣，入住一間2人房，他透露當日獲派一套文件、一些個人物品及水，亦有2個二維碼用作每日健康申報，惟當日一直沒獲發檢測瓶：

我都有啲緊張，因為醫生話要連續2日樣本（病毒）CT值30以上先可以走，咁所以好需要呢個record，我打去醫療熱線之後，佢就話營地會安排，我又打另一條民安隊熱線，佢又叫我打番去由醫管局負責的醫療熱線，結果當日我都收唔到（樣本）樽。

直至翌日中午，馬先生仍未收到檢測瓶，故再次致電醫療站，才獲職員解釋指並非每日都會獲發檢測瓶，而是經醫生評估，情況合適才會獲發，結果馬先生當日只獲發一個檢測瓶，其後更遲遲沒人收回樣本，他批評醫療站訊息混亂，並與民安隊互相推諉收樽責任：

佢（職員）話每日有兩轉收樽，驗完放出窗台，但我個單位就對海，啲風好勁，個樽又輕，佢（職員）就話會敲窗問我拎，結果去到當晚又冇人嚟敲窗，我又不停打個熱線，去到好夜先有人嚟收樽，個訊息係非常混亂，醫療站點樣派樽同收樽都搞唔掂。

馬先生笑言檢測瓶「一樽難求」，除入住第2日獲發一個檢測瓶後，其後3天一直沒獲發第2個，亦未有告知檢測結果，而其女兒更是入住5天均一直沒得到檢測瓶，致電熱線詢問醫療站職員後，被告知其樣本驗出的（病毒）CT值只有醫生能得知，多番要求下才成功爭取檢測瓶，不過2人再次只獲一個檢測瓶：

原來佢哋唔知我哋間房係2個人住，呢個混亂情況經常性出現，因為我去拿物資、檢測瓶或任何東西，佢哋全部人都唔知我哋係2個人住，即係佢哋冇一個好嘅system去紀錄，所以我個女就被人遺忘咗。

港府2月17日起放寬社區隔離設施的出院準則，確診患者只要由檢測陽性當日起計7日後，快速測試結果呈陰性，便可返回家中繼續隔離，當日為馬先生收到社區檢測中心通知確診的第12日，亦是入住竹篙灣的第6日，經再次協調後，2人於當日成功一同獲發檢測瓶，不過一直沒收到檢測結果，經追問後，至2月20日才再次獲發快速測試，不過即使已達他們已入住的第9天，職員仍未弄清他們房間內有2人：

都仲係派得一支（快速測試），你俾我定俾我個女呢？其實房門寫住2個名，但每次佢哋都唔知我哋有2個人，好奇怪。

最後馬先生與女兒於入住竹篙灣第11天，即2月22日終能離開，連同早前留院瑪麗醫院，父女2人歷時17天終能踏進家門，回想整個過程，他讚揚竹篙灣內的膳食及民安隊安排順暢，「最緊要電話打得通先」，同時又概嘆過程痛苦，因留醫竹篙灣時，最主要聯絡的醫療熱線平均要致電200次才能接通，形容留醫竹篙灣的病人於房間內處境「危險」，因一直求助無門，亦缺乏醫生接觸，房間內亦無類似「平安鐘」的緊急裝置：

由始至終都無醫生嚟，只係靠每日申報，雖然大家都係輕症，但有咩事靠個醫療熱線係求救唔到嘅，房入面亦無任何緊急裝置，安置病人真係危險啲，周不時聽到人大嗌「救命呀！」

特首林鄭月娥日前承認，仍有3萬確診者正等候入院，不過馬先生提到，在入住竹篙灣社區治療設施時，依其觀察對面單位，在內患者離開後逾5天，仍未有人整理房間並安排新患者入住，而該房間內電燈更是一直長開，質疑該治療設施仍有很多「吉床」未被物盡其用。

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記者：鄧凱文