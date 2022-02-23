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【交通事故】港鐵銅鑼灣站附近路軌有裂紋已臨時加固　列車服務逐步回復正常

社會 09:57 2022/02/23

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（資料圖片）

港鐵今日（23日）表示，銅鑼灣站附近的路軌出現裂紋。

【09:56】

港鐵指，港島綫列車服務逐步回復正常。港島綫列車服務目前可維持非繁忙時間的班次。 下午繁忙時間的班次有可能需作調整，維修人員會密切監察有關情況，並已安排在晚上非行車時間進行詳細跟進。

【09:00】

由於港島線銅鑼灣站附近路軌發現裂紋，人員已於該路軌位置進行臨時加固，但為審慎起見，列車經過灣仔至銅鑼灣站路段需要慢駛。 

現時港島線往柴灣方向的總體行車時間 (總站至總站) 預計需要額外3至5分鐘。現時為非繁忙時段，稍後早上繁忙時段港島線來往方向的列車服務將維持3分鐘一班車。 

請乘客為行程預留充裕時間。

【08:30】

港鐵今日（23日）表示，由於銅鑼灣站附近的路軌出現裂紋，港島綫列車駛經灣仔站至銅鑼灣站路段時需要慢駛，港島綫由堅尼地城站至柴灣站的行車時間預計需要額外3-5分鐘。

港鐵稱，維修人員已為路軌位置進行臨時加固。

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記者：余思嵐

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