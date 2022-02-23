【第五波疫情】竹篙灣隔離女子疑拳打腳踢保安　警列作襲擊致造成實際身體傷害

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。昨天（22日）網上流出片段，有女子在竹篙灣隔離時追問出營時間，期間情緒一度激動，拳打腳踢懷疑保安人員。

片段可見，一名正在隔離的女子在營房外奔跑，懷疑情緒失控大叫「我要返去，幾時可以離營？我癲㗎！」及後她又一邊大喊，一邊以手腳襲擊一名懷疑保安人員。

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警方昨天表示，傍晚6時許接獲保安報案，指早前曾與29歲女子因瑣事爭執，其間該名女子懷疑曾以手襲擊保安，該名女子其後返回檢疫中心單位內繼續進行隔離。



經初步調查，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由大嶼山警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

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記者：余思嵐