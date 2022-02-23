  • 12°C
香港時間 : 2022223日 (週三) 10:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】竹篙灣隔離女子疑拳打腳踢保安　警列作襲擊致造成實際身體傷害

社會 08:55 2022/02/23

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。昨天（22日）網上流出片段，有女子在竹篙灣隔離時追問出營時間，期間情緒一度激動，拳打腳踢懷疑保安人員。

片段可見，一名正在隔離的女子在營房外奔跑，懷疑情緒失控大叫「我要返去，幾時可以離營？我癲㗎！」及後她又一邊大喊，一邊以手腳襲擊一名懷疑保安人員。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

警方昨天表示，傍晚6時許接獲保安報案，指早前曾與29歲女子因瑣事爭執，其間該名女子懷疑曾以手襲擊保安，該名女子其後返回檢疫中心單位內繼續進行隔離。

經初步調查，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由大嶼山警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【強制檢測】22個處所納強檢　包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍
23:03 2022/02/22
【強制檢測】22個處所納強檢　包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍
【污水監測】7區14屋苑污水呈陽性　 青衣翠怡花園元朗尚城上榜
今日 00:26
【污水監測】7區14屋苑污水呈陽性　 青衣翠怡花園元朗尚城上榜

你可能感興趣

【強制檢測】22個處所納強檢　包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍
23:03 2022/02/22
【強制檢測】22個處所納強檢　包括長沙灣、深水埗多幢大廈及理大宿舍
【污水監測】7區14屋苑污水呈陽性　 青衣翠怡花園元朗尚城上榜
今日 00:26
【污水監測】7區14屋苑污水呈陽性　 青衣翠怡花園元朗尚城上榜
強制檢測 大嶼山 隔離營 疫情 保安 記者

最高瀏覽

【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
18:16 2022/02/22
【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
【夫妻相處】結婚18周年恩愛如昔　梁芷珮夫妻相處秘訣：甜言蜜語唔怕多
18:42 2022/02/21
【夫妻相處】結婚18周年恩愛如昔　梁芷珮夫妻相處秘訣：甜言蜜語唔怕多
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排
13:29 2022/02/22
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排