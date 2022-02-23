【寒冷天氣】明早仍僅9度　未來數日氣溫逐步回升

▲ 本港地區今日天氣預測 早上寒冷。（譚以諾攝）

天文台今日（23日）表示，今早仍受強烈冬季季候風影響，截止早上6時，各區氣溫約10度以下，寒冷警告仍生效，與高空擾動相關的雨帶逐漸遠離本港，廣闊雲帶覆蓋華南沿岸，不過雲層下午轉薄，多雲有幾陣雨，部分時間有陽光。展望季候風會在本周後期逐漸緩和，氣溫逐步回升，日夜溫差較大。

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天文台預測今日本港地區早上寒冷，多雲及有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，最高氣溫約14度，吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來數日大致天晴，氣溫逐步回升，日夜溫差較大。星期四、星期五早上仍然寒冷。

根據9天天氣預報，明天大致天晴，早上寒冷，氣溫仍僅9度。周五至周日則大致天晴，早上寒冷，氣溫逐漸回升至20度。

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記者：余思嵐