【財政預算案2022】預算案料派消費券　財爺「晒冷」之作？

▲ 財政司司長陳茂波今天以視像形式公布預算案，是歷來首次。（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。今天出台的財政預算案，料再向市民派發消費券，及俗稱「派糖」的一次性紓困措施，並支援受影響企業的措施，助市民和業界度過艱難時候。

今次是財政司司長陳茂波任內最後一份預算案，作為下屆特首熱門人選之一，有政圈中人指，預料這也是陳茂波「晒冷」之作，以展示他對香港未來發展的理念。

至少53議員 撑再派消費券

陳茂波在去年預算案首次向市民派發5,000元電子消費券，反應不錯，市民花費開心，也有助促進電子支付的發展。今次立法會90名議員中，至少53人已表態，支持再派電子消費券；各政黨之中，只有新民黨不支持，理由是派錢更實際。

各政黨要求派消費券，以經民聯和工聯會的建議金額最高，要求派10,000元；至於已開腔叫價的其他議員和政黨，最低亦要求派5,000元。

上次最早一批消費券，市民8月到手，由於可重用去年的登記系統，今年再派消費券，市民料可更快取得。

政府早前已初步接觸各大電子支付平台，去年4個平台八達通、支付寶（Alipay HK）、微信支付（WeChat Pay HK）及Tap & Go之外，今年料有新平台參加。

庫房形勢好轉 勢繼續「派糖」

至於其他俗稱「派糖」的一次性紓困措施，據了解，仍會繼續再有。去年的預算案在政府財赤逾2,500億元下，陳茂波推出的紓困措施，仍高達812億元，當中包括電子消費券，今年，庫房「乾水」的形勢有改善，例如德勤中國就預期，港府財政盈餘是500多億元，而非去年預算的1,016億元赤字。

對此，各大政黨早前已開價，民建聯倡減免薪俸稅，上限2萬元，現有福利援助津貼「出雙糧」；自由黨也是要求退薪俸稅100%、上限2萬元；工聯會倡2,000元電費補貼，公屋免租兩個月；經民聯建議進一步延長減免非住宅用戶的水費或排污費，重推補貼非住宅用戶電費的措施等。

因疫情關係，陳茂波首次以視像形式公布今年預算案，今午的記者會和晚上的電視論壇仍然保留，但多年來的傳媒晨早預覽環節卻首次取消，相關政策局官員只在網上以消息人士方式回應傳媒提問。

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撰文 : 傅流螢