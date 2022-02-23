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【開心速遞X飛虎3】「通波仔」後未獲TVB復工　黎彼得感謝劉鑾雄義助手術費+生活費

娛樂 10:33 2022/02/23

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黎彼得感謝「大劉」劉鑾雄義助。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的豹叔遠赴加拿大探親，現實中的黎彼得則於數個月前接受「通波仔」手術，並已向《開心速遞》劇組請假休息。

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尚未復工的黎彼得目前「手停口停」，幸得「契仔」黃宗澤及時向他提供經濟援助，而黎彼得的粉絲「大劉」劉鑾雄亦表示會代繳手術費及每月給予他生活費支持，人間有情！

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TVB未安排復工

3個月前，黎彼得經過心臟掃描後發現有兩條血管堵塞，故接受醫生建議進行「通波仔」手術，並已完全康復，惟私家醫院10萬元檢查費及20萬手術費令他吃不消。

黎彼得主動聯絡TVB要求復工，但暫未獲得工作安排，以致他出現經濟負擔，幸好獲「契仔」黃宗澤出錢相助，讓他患難見真情。

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「大劉」劉鑾雄與甘比經常助人。

黎彼得又透露，「大劉」劉鑾雄的秘書致電予他，「他喜歡《小男人周記》的大古惑，自稱是我的粉絲。起初我都不太相信，直到他問我的銀行帳號，又問我的手術費和每月生活費需要多少，表示大劉會給我。」

黎彼得跟大劉素未謀面，「我跟他互不認識，只是我知道他是誰，但沒想過他是我的粉絲，他願意幫我當然很開心。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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