【社交距離措施】消息：食肆最多二人一枱　跑步須戴口罩、髮型屋料須關閉

本港確診宗數持續創新高。今日（23日）消息指，政府公布將進一步收緊社交距離措施，包括食肆最多二人一枱、跑步須戴口罩，以及不少市民關注髮型屋，料須關閉。

消息指，食肆明天起將收緊至2人一枱，減少堂食人數，同時市民進行戶外活動，包括行山、跑步等都必須戴口罩，多個處所包括髮型屋、理髮店等須關閉停業至4月。

第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥昨日（22日）已公布，因應未來2、3個月是抗疫關鍵時期，調整本學年學校上學安排，全港中小學及幼稚園將提前於3至4月放暑假，即較原本7至8月放暑假提前約4個月，讓各界集中精力抗疫，並利用校舍進行全民強制檢測站，並用作隔離設施，以及用作學生疫苗接種中心；她提及小學及中學將於4月18日原訂復活節假結束後分階段恢復面授，而本學年最後一個上課日將押後至8月12日。

同時公布會在3月推行全民強制檢測，措施有法律效力，不檢測有處罰機制，希望重複做3次，以揪出隱性感染者，又指希望檢測量能提升至每日不少於100萬次。

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記者：余思嵐